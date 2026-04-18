Зірковий вчитель Руслан Ігорович вперше став батьком

Вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков повідомив про поповнення в його сім'ї. Він та його дружина Катерина стали батьками.

Руслан Ігорович поділився радісною новиною у дописі на своїй сторінці в інстаграмі. Це стало несподіванкою для його шанувальників.

Руслан Циганков та його дружина Катерина стали батьками вперше. 16 квітня у подружжя народився син. Пара вирішила назвати первістка Орестом.

16.04.2026 на світ з'явився ще один українець, Орест Русланович. Дякую тобі, кохана,

– написав Руслан Ігорович.

Руслан поділився зворушливим фото, яке зробив з дружиною та сином у пологовому будинку.



Руслан Циганков та Катерина стали батьками / Фото з інстаграму Руслана Циганкова

Зазначимо, Руслан Циганков – український вчитель фізики та інформатики у київському ліцеї № 176 ім. Мігеля де Сервантеса.

Руслан Циганков (якого більше знають як Руслан Ігорович) став відомий завдяки блогу в соцмережах. Він публікує відео в тіктоці та інстаграмі, в яких показує свої методи викладання, спілкування з учнями, а також ділиться освітніми роликами, де простими пояснює складні теми з фізики. Руслан Циганков ще активно волонтерить та допомагає українським військовим.

