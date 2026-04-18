Зірковий вчитель Руслан Ігорович вперше став батьком
- Руслан Циганков і його дружина Катерина стали батьками сина Ореста 16 квітня 2026 року.
- Руслан вперше розповів про стосунки у жовтні, а у грудні одружився.
Вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков повідомив про поповнення в його сім'ї. Він та його дружина Катерина стали батьками.
Руслан Ігорович поділився радісною новиною у дописі на своїй сторінці в інстаграмі. Це стало несподіванкою для його шанувальників.
Руслан Циганков та його дружина Катерина стали батьками вперше. 16 квітня у подружжя народився син. Пара вирішила назвати первістка Орестом.
16.04.2026 на світ з'явився ще один українець, Орест Русланович. Дякую тобі, кохана,
– написав Руслан Ігорович.
Руслан поділився зворушливим фото, яке зробив з дружиною та сином у пологовому будинку.
Руслан Циганков та Катерина стали батьками / Фото з інстаграму Руслана Циганкова
Зазначимо, Руслан Циганков – український вчитель фізики та інформатики у київському ліцеї № 176 ім. Мігеля де Сервантеса.
Руслан Циганков (якого більше знають як Руслан Ігорович) став відомий завдяки блогу в соцмережах. Він публікує відео в тіктоці та інстаграмі, в яких показує свої методи викладання, спілкування з учнями, а також ділиться освітніми роликами, де простими пояснює складні теми з фізики. Руслан Циганков ще активно волонтерить та допомагає українським військовим.
Що відомо про особисте життя Руслана Циганкова?
- У жовтні 2025 Руслан Циганков вперше розповів, що перебуває у стосунках. Його обраницею є рекламна агентка Катерина Галака.
- В інтерв'ю Раміні Есхакзай вчитель розповів, що познайомився з коханою під час зйомок. Згодом вони почали спілкуватися та будувати стосунки, хоч без труднощів не обходилося.
- У грудні Руслан Ігорович зізнався, що одружився з Катериною. Він зробив коханій пропозицію, а згодом закохані розписалися. Церемонія була скромною, адже пара вважає, що пишні весілля зараз не на часі