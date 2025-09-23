Шоу Джиммі Кіммела повертається в ефір: телеканал ABC повідомив, коли
- Шоу Jimmy Kimmel Live! повертається в ефір після призупинення через висловлювання ведучого щодо вбивства активіста Чарлі Кірка.
- Джиммі Кіммел розкритикував рух MAGA за спробу використати вбивство Кірка у політичних цілях.
Американське вечірнє ток-шоу Jimmy Kimmel Live! повернеться в ефір у вівторок, 23 вересня. 17 вересня його призупинили "на невизначений термін" через висловлювання ведучого щодо вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ABC News. Телеканал опублікував офіційну заяву.
До слова Після висловлювань про вбивство Чарлі Кірка: вечірнє ток-шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру
Минулої середи ми прийняли рішення призупинити виробництво шоу, щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент. Це рішення ми ухвалили, бо вважали деякі коментарі невчасними, а отже, нетактовними. Останні дні ми провели змістовні розмови з Джиммі, і після цих розмов ми дійшли рішення повернути шоу у вівторок,
– йдеться у заяві.
15 вересня Джиммі Кіммел розкритикував рух MAGA за спробу використати вбивство Чарлі Кірка у політних цілях, пише Bloomberg. Нагадаємо, що активіста застрелили 10 вересня під час дебатів в Університеті Юти.
Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них,
– сказав ведучий.
Для довідки! Дональд Трамп використовував гасло Make America Great Again під час президентської кампанії 2016 року.
Хто такий Джиммі Кіммел?
Джиммі Кіммел веде вечірнє ток-шоу вже понад 20 років.
Він розпочав свою кар'єру як радіоведучий. У 1997 році перейшов на телебачення, ставши ведучим ігрового шоу Win Ben Stein’s Money. Через два роки заснував продюсерську компанію Jackhole Industries.
Jimmy Kimmel Live! вийшло в ефір у 2003 році й наразі є найтривалішим вечірнім ток-шоу ABC за всю історію.
Джиммі Кіммел – лауреат премії "Еммі" (1999 рік).