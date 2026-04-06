Відома ведуча назвала українську зірку, яку вважає найтоксичнішою: "З нею непросто"

Ведуча Міла Єрємєєва поділилась своїми враженнями про зірок українського шоубізнесу. Вона відповіла, кого вважає найтоксичнішим серед артистів.

На думку Міли Єрємєєвої, доволі складний характер у співачки Олі Полякової. Про це вона роззповіла на каналі "ПВМ шоу".

Ведуча зазначила, що Оля Полякова повністю віддається роботі, однак деколи взаємодіяти з нею складно. Тому Мілі важко назвати співачку токсичною.

При всій повазі до професіоналізму і працьовитістю, інколи з Олею Поляковою буває непросто. Хоча мені не складно. Але я не вважаю це токсичністю – це швидше особливість характеру. Я й сама іноді буваю такою,

– зізналась Міла Єрємєєва.

Також ведуча висловилась про інших зірок шоубізнесу. Вона вважає, що Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров – найпрацьовитіші.

Найбільш смішний для Міли є Вася Байдак, а найпопулярніший (серед акторів) – Олександр Рудинський. Єрємєєва також схарактеризувала LAUD як недооціненого артиста, а переоціненим назвала Шугара.

Зазначимо, нещодавно Олю Полякову у тредсі розкритикувала її колишня продюсерка, Розалія Романова (раніше була відома як Ірина Ковальська). Жінка заявляла, що сім'я Полякової "знищила її життя". Співачка у відповідь назвала Романову аферисткою та "брехухою".

Кому ще було важко працювати з Поляковою?

Цікаво, що не тільки для Міли Єрємєєвої Оля Полякова видалась непростою особистістю. В інтерв'ю для Олексія Суханова режисер-постановник Герман Нєнов зізнався, що у процесі роботи найбільше сварився з Олею Поляковою.

"Я кусав губи, плакав, кричав, що це моє останнє шоу. Після нього я сказав, що ніколи з нею на один майданчик не вийду. Мене трусило", – казав Герман Нєнов.

Тоді він створював для зірки шоу у Палаці "Україна" – це був перший масштабний проєкт Нєнова. Однак режисер додав, що зараз його стосунки з Поляковою дуже комфортні. Він вдячний співачці за стрижень, який отримав у перші місяці співпраці.