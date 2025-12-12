Тарас Цимбалюк і ще 7 зірок: хто вестиме новорічний спецвипуск "Танців з зірками"
- Головним ведучим новорічного спецвипуску "Танців з зірками" буде Юрій Горбунов, а ведучою ред-руму – Іванна Онуфрійчук.
- На балконі з учасниками спілкуватимуться Юлія Саніна, Саша Заріцька, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, Анна Різатдінова та Тарас Цимбалюк.
Команда "Танців з зірками" розсекретила імена ведучих новорічного благодійного спецвипуску – ними стануть одразу вісім зірок.
Пише 24 Канал з посиланням на інформаційного партнера цьогорічного проєкту – журнал Viva.
Головним ведучим "Танців з зірками" буде Юрій Горбунов – для нього це вже дев'ятий сезон на паркеті, як зазначили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.
Ведучою ред-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка першою зустрічатиме зіркові пари після виступів і дізнаватиметься про їхні враження, очікування та переживання.
Нагадаємо, що Іванна вже брала участь у двох попередніх сезонах "Танців з зірками". У 2019 році вона була ведучою голд-руму, а рік потому – ведучою балконів.
Цьогоріч на балконі з учасниками спілкуватимуться: співачки Юлія Саніна і Саша Заріцька, телеведучі Маша Єфросиніна і Катя Осадча, танцівниця Анна Різатдінова та актор Тарас Цимбалюк.
Склад ведучих балкону благодійного спецвипуску "Танців з зірками" / Фото 1+1
Що відомо про "Танці з зірками"?
- Прем'єра новорічного спецефіру відбудеться 28 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна.
- На паркет вийдуть актори, співаки, телеведучі, ветерани російсько-української війни та інші відомі особистості. Серед них – Руслана Данілкіна, Василь Байдак, Наталка Денисенко, Нікіта Добринін.
- Їхніми партнерами стали Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Кареліна, Павло Сімакін та інші танцівники.
- Оцінювати виступи учасників буде Дмитро Дікусар, Катерина Кухар, Наталія Могилевська і Дмитро Монатік.