Тарас Цимбалюк і ще 7 зірок: хто вестиме новорічний спецвипуск "Танців з зірками"

Команда "Танців з зірками" розсекретила імена ведучих новорічного благодійного спецвипуску – ними стануть одразу вісім зірок.

Пише 24 Канал з посиланням на інформаційного партнера цьогорічного проєкту – журнал Viva.

Не пропустіть Скандал не вщухає: продюсер Полякової ініціює негайний перегляд правил Нацвідбору

Головним ведучим "Танців з зірками" буде Юрій Горбунов – для нього це вже дев'ятий сезон на паркеті, як зазначили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

Ведучою ред-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка першою зустрічатиме зіркові пари після виступів і дізнаватиметься про їхні враження, очікування та переживання.

Нагадаємо, що Іванна вже брала участь у двох попередніх сезонах "Танців з зірками". У 2019 році вона була ведучою голд-руму, а рік потому – ведучою балконів.

Цьогоріч на балконі з учасниками спілкуватимуться: співачки Юлія Саніна і Саша Заріцька, телеведучі Маша Єфросиніна і Катя Осадча, танцівниця Анна Різатдінова та актор Тарас Цимбалюк.

Склад ведучих балкону благодійного спецвипуску "Танців з зірками" / Фото 1+1

Що відомо про "Танці з зірками"?