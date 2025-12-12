Тарас Цимбалюк и еще 7 звезд: кто будет вести новогодний спецвыпуск "Танцев со звездами"

Команда "Танцев со звездами" рассекретила имена ведущих новогоднего благотворительного спецвыпуска – ими станут сразу восемь звезд.

Пишет 24 Канал со ссылкой на информационного партнера проекта – журнал Viva.

Главным ведущим "Танцев со звездами" будет Юрий Горбунов – для него это уже девятый сезон на паркете, как отметили на официальной странице проекта в инстаграме.

Ведущей ред-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая первой будет встречать звездные пары после выступлений и узнавать об их впечатлениях, ожиданиях и переживаниях.

Напомним, что Иванна уже участвовала в двух предыдущих сезонах "Танцев со звездами". В 2019 году она была ведущей голд-рума, а год спустя – ведущей балконов.

В этом году на балконе с участниками будут общаться: певицы Юлия Санина и Саша Зарицкая, телеведущие Маша Ефросинина и Катя Осадчая, танцовщица Анна Ризатдинова и актер Тарас Цимбалюк.

Состав ведущих балкона благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1

Что известно о "Танцах со звездами"?