Легендарна колаба: ведучий "Миколиної погоди" зробив прогноз для нового шоу Жені Яновича
- Легендарний ведучий Микола Луценко зробив прогноз погоди для нового випуску ютуб-шоу "КОНТРЛВЕ" Євгена Яновича.
- У новому випуску шоу "КОНТРЛВЕ", який вийде 26 березня, гостем стане репер OTOY.
Напередодні виходу нового випуску ютуб-шоу "КОНТРЛВЕ" Євген Янович здивував шанувальників несподіваною колаборацією.
В інстаграмі він опублікував відео, в якому легендарний ведучий Микола Луценко у своєму звичному стилі зробив "прогноз" для проєкту.
Так, на тлі знайомої всім карти України Микола Луценко розповів про погоду на четвер, 26 березня, використовуючи формулювання про шоу "КОНТРЛВЕ".
На заході України пануватиме світла погода. В першу чергу, бо в гості до Євгена Яновича завітає їх земляк – репер OTOY. Повітря прогріється до +14-16 вдень і 6-7 вночі,
– сказав ведучий.
Зауважимо, що OTOY стане гостем нового випуску "КОНТРЛВЕ", який вийде у четвер, 26 березня, о 18:00 на ютуб-каналі Жені Яновича.
Для контексту! Справжнє ім'я OTOY – Дрофа В'ячеслав Ігорович. Серед його хітів – "Судоми", "Шукали вчора", "пащека" та інші.
Додамо, що програма "Миколина погода" з'явилася ще у 1996 році і, як зазначив Євген Янович, для багатьох глядачів стала одним із небагатьох острівців стабільності в цьому буремному світі. У червні минулого року після тривалої перерви легендарна програма повернулася на екрани. Прогноз погоди можна дивитися щодня о 7:00 на телеканалі ICTV-2. Про це вказано в соцмережах телеканалу.
Що відомо про шоу "КОНТРЛВЕ"?
- "КОНТРЛВЕ" – це оригінальний авторський формат від команди Жені Яновича.
- У кадрі ведучий працює разом з трьома резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитром Андрієнком та Олександром Разбейковим, а також із запрошеними зірковими гостями. Серед попередніх учасників – Роман Міщеряков та Влад Куран.
- Формат шоу – гра на уважність: коміки намагаються розповісти історію так, щоб суперники не помітили підставних слів від ведучого, що створює комічні та несподівані ситуації на екрані.