Легендарна колаба: ведучий "Миколиної погоди" зробив прогноз для нового шоу Жені Яновича

Напередодні виходу нового випуску ютуб-шоу "КОНТРЛВЕ" Євген Янович здивував шанувальників несподіваною колаборацією.

В інстаграмі він опублікував відео, в якому легендарний ведучий Микола Луценко у своєму звичному стилі зробив "прогноз" для проєкту.

Не пропустіть Донька Степана Гіги назвала пісню артиста, яка є найбільше недооціненою

Так, на тлі знайомої всім карти України Микола Луценко розповів про погоду на четвер, 26 березня, використовуючи формулювання про шоу "КОНТРЛВЕ".

На заході України пануватиме світла погода. В першу чергу, бо в гості до Євгена Яновича завітає їх земляк – репер OTOY. Повітря прогріється до +14-16 вдень і 6-7 вночі,

– сказав ведучий.

Зауважимо, що OTOY стане гостем нового випуску "КОНТРЛВЕ", який вийде у четвер, 26 березня, о 18:00 на ютуб-каналі Жені Яновича.

Для контексту! Справжнє ім'я OTOY – Дрофа В'ячеслав Ігорович. Серед його хітів – "Судоми", "Шукали вчора", "пащека" та інші.

Додамо, що програма "Миколина погода" з'явилася ще у 1996 році і, як зазначив Євген Янович, для багатьох глядачів стала одним із небагатьох острівців стабільності в цьому буремному світі. У червні минулого року після тривалої перерви легендарна програма повернулася на екрани. Прогноз погоди можна дивитися щодня о 7:00 на телеканалі ICTV-2. Про це вказано в соцмережах телеканалу.

Що відомо про шоу "КОНТРЛВЕ"?