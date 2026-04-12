Укр Рус
Великдень у сімейному колі: Притула замилував святковими фото з чотирма дітьми та дружиною
12 квітня, 18:15
2

Великдень у сімейному колі: Притула замилував святковими фото з чотирма дітьми та дружиною

Марія Примич
Основні тези
  • Сергій Притула святкував Великдень у церкві з дружиною та чотирма дітьми, поділившись сімейними фотографіями в інстаграмі.
  • Він побажав підписникам світлого Великодня, опублікувавши сімейне селфі у Threads.

Засновник благодійного фонду Сергій Притула зустрів Великдень у сімейному колі. Він прийшов до церкви освячувати кошик разом з дружиною та чотирма дітьми.

Рідкісними сімейними фотографіями Притула поділився на своїй сторінці в інстаграмі

Теж цікаво "Христос воскрес": зірки показали, як освячували паски, і привітали українців з Великоднем

Сергій Притула сфотографувався на фоні церкви з дружиною Катериною, їхніми спільними дітьми – Соломією, Стефанією та Марком, а також з сином від першого шлюбу Дмитром.

Волонтер тримав на руках молодшого сина, а його дружина – великодній кошик.

Христос Воскрес!, 
– написав Притула під фото.

Сергій Притула з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму волонтера

У сториз Притула поділився світлиною, на якій тримає молодшу доньку Стефанію на плечах, а також фотографією, де старша дочка Соломія позує на фоні церкви й великодніх яєць.

Сергій Притула зі Стефанією / Фото з інстаграму волонтера

Старша донька Сергія Притули – Соломія / Фото з інстаграму волонтера

У Threads засновник благодійного фонду опублікував сімейне селфі.

Христос Воскрес! Смачної пасочки, панство! Світлого Великодня!, 
– звернувся він до підписників.

Сергій Притула із сім'єю / Фото з Threads волонтера

Що відомо про особисте життя Сергія Притули?

  • Сергій Притула одружувався двічі. З першою дружиною, Юлією Андрійчук, він перебував у шлюбі з 2007 до 2013 років. Колишнє подружжя має спільного сина Дмитра.

  • У 2015 році Притула одружився з Катериною Сопельник. Через два роки у них народилася донька Соломія, а у 2021 році на світ з'явилася Стефанія.

  • На початку серпня 2025 року волонтер став батьком учетверте. У Сергія та Катерини народився син Марко.