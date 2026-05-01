Журі Венеційської бієнале пішло у відставку у повному складі на тлі участі Росії

Міжнародне журі Венеційської бієнале оголосило про відхід у відставку. Це сталося на тлі суперечок через участь Росії та Ізраїлю.

Журі оприлюднили відповідну заяву у четвер, 30 травня. Про це йдеться на офіційному сайті.

До теми Росія не отримає головних нагород на Венеційській бієнале

30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Куо, художньою керівницею 61-го конкурсу La Biennale di Venezia "В мінорних тональностях", подали у відставку,

– пише в заяві.

Члени журі додали, що ухвалили це рішення з врахуванням їхньої попередньої заяви. Організатори бієнале наразі не коментували останніх новин.

Рішення про відставку підписала кураторка Соланж Олівейра Фаркаш, Зої Батт, директорка музею сучасного мистецтва в Барселоні Ельвіра Д’янгані Осе, ректорка Школи мистецтв Марта Кузма, мистецтвознавиця Джованна Заппері.

Що сталося раніше?

Напередодні журі Венеційської бієнале повідомили, що не розглядатимуть для нагород ті країни, лідери яких звинувачені у воєнних злочинах. У пресі вказували, що мова йде про Росію та Ізраїль.

Водночас їх все ще допускали до конкурсу. На це відреагували МЗС Ізраїлю, які звинуватили журі бієнале в політизації мистецької виставки, писало The Art Newspaper.

Довідка. Венеційська бієнале – це міжнародна виставка сучасного мистецтва, що відбувається раз на 2 роки. У кожної країни є свої павільйони-експозиції.

Росія повертається на Венеційську бієнале

З 2022 року Росія не брала участі у Венеційській бієнале через повномасштабне вторгнення. Та вже в березні організатори оприлюднили список учасників, серед яких була і Росія.

Це викликало бурхливу реакцію як з боку української культурної спільноти, так і в європейців. Однак організатори вважають, що не порушують правил та санкцій проти Росії.