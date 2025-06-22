Найочікуваніше весілля року: Джефф Безос і Лорен Санчес одружаться вже зовсім скоро

Один із найбагатших людей світу, американський бізнесмен і засновник Amazon та космічної компанії Blue Origin – Джефф Безос – готується до весілля зі своєю нареченою, журналісткою Лорен Санчес. Поступово з'являються деякі деталі святкування.

Зокрема, розсекретили, коли саме відбудеться весільна церемонія. Також з'явилась інформація про місце проведення та кількість гостей. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Так, за даними західних медіа, святкування триватиме три дні та відбудеться наприкінці червня в Італії. Церемонія запланована на 27 червня на острові Сан-Джорджо в Венеції – саме там розташована історична базиліка Сан-Джорджо Маджоре. Для проведення події острів повністю закриють для туристів на шість днів.

Святкування відбудеться на яхті Безоса – Koru вартістю 500 мільйонів доларів.

Святкові події розпочнуться з гала-вечора 26 червня, а завершаться розкішною вечіркою 28-го. Усього на весілля запрошено близько 200 гостей. Очікується, що серед них будуть зірки світового рівня – Кім Кардаш'ян, Кеті Перрі, Орландо Блум та навіть члени родини Дональда Трампа.

Гостей розселять у найпрестижніших готелях Венеції, зокрема в The Aman і Hotel Cipriani, де одна ніч коштує понад 2000 доларів. Для зручності організатори також зарезервували десятки водних таксі, приватні човни та інший транспорт.

Попередні оцінки вказують, що святкування обійдеться в 15-20 мільйонів доларів. У вартість входять витрати на оренду локацій, кейтеринг, логістику та весільну сукню, яку обрала Санчес. Який саме бренд вона обрала – тримається в секреті, але серед її фаворитів – Dior, Valentino та Dolce & Gabbana.

Цікаво, що все весільне планування бере на себе сама Лорен Санчес.

Нагадаємо, що Джефф Безос зробив пропозицію Лорен у 2023 році під час круїзу на своїй яхті. Він їй подарував каблучку з діамантом у 15-20 каратів, вартістю до 5 мільйонів доларів.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, який вигляд мала наречена Джеффа Безоса в юності.