ЗМІ повідомили, що одна з весільних суконь Лорен Санчес зникла

Минулого тижня у Венеції відбулося розкішне весілля засновника Amazon Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес. На триденному святкуванні було чимало зірок, а пара наразі проводить медовий місяць на Таорміні (Італія).

Днями ЗМІ повідомили, що одна з суконь Лорен Санчес зникла. Пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

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Згідно з інформацією Corriere della Sera, сукню вкрали. Видання припустило, що комусь вдалося уникнути охорони та потрапити на вечірку, яка проходила на острові Сан-Джорджо. Повідомляється, що викликали офіцерів місцевого підрозділу італійського антитуристичного загону Digos через кількість людей, які вдерлися на захід.

Corriere della Sera також стверджує, що вінтажна сукня Dolce & Gabbana, яку носила Лорен Санчес або Іванка Трамп, порвалася та загорілася під час іншої вечірки.

Джерела підтвердили, що сукня зникла, але заперечили інформацію про її викрадення. Безос та Санчес зупинилися в семизірковому готелі Aman, а за весільним вбранням нареченої ретельно наглядали.

Інсайдери зазначили, що до поліції щодо зникнення сукні не зверталися, адже очікується, що її знайдуть. Крім того, вони спростували інформацію, що одне з вбрань загорілося і що на святкування проникли зловмисники.

Кажуть, що весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес коштувало від 40 до 48 мільйонів євро. Були піжамні та пінні вечірки, елегантні вечері та захід з темою "Великий Гетсбі". Однак напередодні свята люди виходили на протести, тож довелося змінити місце проведення основної вечірки.