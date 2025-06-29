Вони відстій, – Шарліз Терон різко висловилася про гучне весілля Безоса та Санчес у Венеції
- Шарліз Терон висловилася про весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, зазначивши, що не була запрошена на захід.
Американська акторка та володарка Оскара Шарліз Терон несподівано прокоментувала гучне весілля мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес, яке нещодавно відбулося у Венеції.
Як відомо, знаменитість не була у списку запрошених на свято. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Page Six.
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Так, виступаючи під час благодійного заходу Block Party, який організували у Лос-Анджелесі на підтримку молоді Південної Африки в рамках фонду Charlize Theron Africa Outreach Project, Шарліз Терон пожартувала, що її не запросили на розкішне весілля засновника Amazon.
Я думаю, ми єдині, кого не запросили на весілля Безоса. Але це нормально, бо вони відстій, а ми круті,
– зазначила акторка.
Крім того, зі сцени вона закликала людей боротися з дискримінацією та обмеженням прав у різних країнах світу.
Ми спостерігаємо, як суспільство стрімко відступає. Імміграційна політика руйнує сім'ї, права жінок урізаються, життя квір-людей і трансгендерів дедалі більше стираються, а гендерне насильство зростає. Це не просто політика – це особисте,
– наголосила Терон.
Свою промову зірка завершила емоційно, додавши: "Та пішли вони н*х*р".
Нагадаємо, весілля Безоса та Лорен викликало хвилю протестів у Венеції. Місцеві мешканці та активісти виступали проти напливу туристів і подібних гучних заходів у місті.
Відомо, що весілля пара святкувала три дні. Його вартість, за підрахунками медіа, склала близько 50 мільйонів доларів. На свято було запрошено близько 200 гостей, серед яких – королева Йорданії, Білл Гейтс, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, представники родини Кардашян-Дженнер та багато інших зірок.