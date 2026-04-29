Весілля в Каннах за 5 мільйонів доларів: що відомо про молодят, які наробили шуму в мережі

Останніми днями у мережі бурхливо обговорюють весілля української моделі та грузинського бізнесмена. Святкування викликало широкий резонанс, адже на святі виступали світові знаменитості, а сама церемонія відбулась в історичному особняку в Каннах.

Російський шоумен Максим Галкін був ведучим весілля. На святі виступав Валерій Меладзе, який мовчить про війну, та пуерто-риканський співак Рікі Мартін. Помпезна і гучна вечірка не могла не викликати обговорень у мережі. 24 Канал розповість, що відомо про молодят.

Що відомо про наречену?

Ніка Кузнєцова (Ломія) – 25-річна українська модель родом з Харкова. Свого часу брала участь у конкурсі "Міс Україна". Як розповідала дівчина на своїй інстаграм-сторінці, вона працює в фешн-індустрії з самого початку кар'єри.

Я все життя працювала моделлю. Шоуруми, покази, зйомки. Все, як ви бачите цю сферу, все це я робила. Також координувала моделей та була менеджеркою. Це була моя основна сфера діяльності,

– розповідала Ніка.

Через війну дівчина виїхала з України. З часом завела блог в інстаграмі, що став для неї хобі.

"У мене український паспорт, живу в Монако. Працюю моделлю. Цей акаунт просто для розваги", – ділилась дівчина.



Ніка Ломія офіційно вийшла заміж ще у грудні 2025 року – пара розписалася у Монако. Після важливої події вона стала більше часу приділяти сім'ї й менше працювати. Також модель розповідала, що її перше побачення з майбутнім чоловіком відбулося в МакДональдзі.

"Я дуже невибаглива. Все залежить від того, з ким ти перебуваєш, а не від самої нагоди. Навіть найпростіша річ може стати найромантичнішою, якщо ти з правильною людиною", – писала Ніка.



Що відомо про нареченого та його заробітки?

Ніка Ломія – грузинський бізнесмен. Він став відомим не через сферу діяльності, а завдяки гучному весіллю. У профілі чоловіка вказано, що він є співзасновником міжнародної компанії Spribe.

Як йдеться на її сайті, Spribe працює у сфері iGaming, тобто створює продукти для онлайн-казино та азартних ігор в інтернеті. Мова йде про розробку сучасних казино-ігор та технологічні рішення для власників азартних платформ. Один з офісів компанії перебуває у Києві, декілька інших – в Європі та Грузії.



Також у відкритих реєстрах є інформація про ТОВ "СПРАЙБ", що зареєстрована в Україні. Вид діяльності – комп'ютерне програмування. Керівником компанії вказаний Ніколай Ломія, йому належить 40% підприємства. Решта 60% належать Давіду Натрошвілі. Вони є громадянами Грузії.

У виданні "Стопкор" зазначають, що представлена фінансова звітність виглядає нетиповою як для ІТ-компанії, що існує вже понад 9 років. Це свідчить про те, що компанія може виконувати роль "допоміжної або технічної, яка використовується в межах більшої бізнес-моделі".

Як зауважив блогер Олександр Слобоженко, який був присутнім на весіллі, святкування коштувало подружжю близько 5 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Олександра Слобоженка підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень. Блогер втік за кордон.

Окрім того, шалених грошей коштували найдрібніші деталі. На сторінці в тредсі проаналізували годинники молодят.

Наречена була в Richard Mille за 550 тисяч євро, а в її колекції ще є Patek Philippe Nautilus та Cartier Baignoire. Найбільше здивував бізнес-партнер нареченого, який прийшов у Jacob & Co. за $20.000.000, в якому тільки діамантів на 217 каратів,

– розповіли автори сторінки.

Видання "Антикор" пише: Ніка Ломія не міг організувати розкішне весілля на дорогій локації зі знаменитими артистами, якщо його бізнес неприбутковий.

"Звідси логічний висновок – бізнес нелегальний або активно ухиляється від оподаткування і подає фальшиву звітність", – припускають журналісти.

Не виключення, що після помпезного святкування Ломією зацікавляться розслідувачі.