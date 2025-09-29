27 вересня у Каліфорнії відбулося весілля Селени Гомес і Бенні Бланко. Серед гостей було чимало зірок.

Джерело, близьке до пари, повідомило журналу People, що колеги Селени по серіалу "Убивства в одній будівлі", Стів Мартін та Мартін Шорт, відвідали репетиційну вечерю і виступили з промовою, передає Show 24.

До слова Селена Гомес вийшла заміж: перші фото та відео з весілля

Серед зірок, які були присутні на весіллі: Тейлор Свіфт, Ед Ширан, Finneas, SZA (Солана Імані Рове), Каміла Кабелло, Марк Ронсон, Періс Гілтон, Пол Радд, Кара Делевінь, Ерік Андре, колеги Селени Гомес по фільму "Емілія Перес", Зої Салданья й Едгар Рамірес, а також кілька акторів з серіалу "Чарівники з Вейверлі Плейс".

Усі розслаблялися і святкували допізна. Атмосфера була такою веселою. Вони сяяли всю ніч, і Селена, і Бенні не могли перестати усміхатися. У кімнаті було стільки любові,

– поділився інсайдер.

Крім того, джерело розповіло People, що Тейлор Свіфт та Ед Ширан виголосили промови на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко. Також висловилися мама і вітчим нареченої та батьки нареченого.

До речі! В інстаграмі Бенні Бланко поділився милими фотографіями з коханою. Продюсер також написав: "Я одружився зі справжньою діснеївською принцесою".

Стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко: головне