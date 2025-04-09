"Так чуттєво, до мурашок і сліз": танець захисника на протезах розчулив українців

Нещодавно у Києві відбувся благодійний Віденський бал. Одним зі зворушливих моментів цього заходу став танець військового з партнеркою – відео розлетілось мережею.

Благодійний захід відбувся 2 квітня у Fairmont Grand Hotel Kyiv. На Віденському балу зібралися меценати й публічні особи, а ведучими події були Аліна Шаманська та Анатолій Анатоліч, пише Show 24 з посиланням на інстаграм Анатоліча.

До слова Сергій Жадан пояснив, чому мобілізувався, та розповів про свої обов'язки в "Хартії"

Шоумен розповів, за благодійний вечір вдалося зібрати понад 900 тисяч гривень донатів. Ці кошти відправляться на потреби фонду "СОС Дитячі Містечка в Україні".

Та найважливішим і найзворушливішим моментом благодійного Віденського балу став танець ветерана та чинного військовослужбовця Артема Мороза з партнеркою Поліною Іщенко. Вони станцювали під пісню "Біля тополі" співака SHUMEI.

Найкращий виступ на цьогорічному Віденському балу. Життя прекрасне та неймовірно гарне незважаючи ні на що,

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

Танець Артема Мороза та Поліни Іщенко: відео

Відео цього танцю розлетілося мережею. Українці з захопленням та сльозами на очах коментують ролик.

"Дуже гарно. Водночас серце розриває від болю";

"Без сліз не можливо дивитись…, але і водночас повага, сила, незламність духу – це все українці";

"Це неймовірно сильно і гарно водночас";

"Просто зі сльозами на очах хочеться подякувати військовому";

"Це так чуттєво, до мурашок і нестриманих сліз, від болю, злості, щастя, радості. Безмежно вдячна кожному захиснику України".

Наприкінці вечора Артема Мороза оголосили королем цьогорічного Віденського балу.

Зауважимо, Артем Мороз долучився до війська добровільно у березні 2022 року. Під час бойових завдань на Херсонщині він зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив нижні кінцівки.

Після реабілітації та протезування Артем повернувся до армії – зараз він заступник командира 241 бригади з соціальної та психологічної підтримки військових. Захисник веде активний спосіб життя та мотивує інших.