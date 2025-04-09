Благодійний захід відбувся 2 квітня у Fairmont Grand Hotel Kyiv. На Віденському балу зібралися меценати й публічні особи, а ведучими події були Аліна Шаманська та Анатолій Анатоліч, пише Show 24 з посиланням на інстаграм Анатоліча.
До слова Сергій Жадан пояснив, чому мобілізувався, та розповів про свої обов'язки в "Хартії"
Шоумен розповів, за благодійний вечір вдалося зібрати понад 900 тисяч гривень донатів. Ці кошти відправляться на потреби фонду "СОС Дитячі Містечка в Україні".
Та найважливішим і найзворушливішим моментом благодійного Віденського балу став танець ветерана та чинного військовослужбовця Артема Мороза з партнеркою Поліною Іщенко. Вони станцювали під пісню "Біля тополі" співака SHUMEI.
Найкращий виступ на цьогорічному Віденському балу. Життя прекрасне і неймовірно гарне незважаючи ні на що,
– прокоментував Анатолій Анатоліч.
Танець Артема Мороза та Поліни Іщенко: відео
Відео цього танцю розлетілося мережею. Українці з захопленням та сльозами на очах коментують ролик.
- "Дуже гарно. Водночас серце розриває від болю";
- "Без сліз не можливо дивитись…, але і водночас повага, сила, незламність духу – це все українці";
- "Це неймовірно сильно і гарно водночас";
- "Просто зі сльозами на очах хочеться подякувати військовому";
- "Це так чуттєво, до мурашок і нестриманих сліз, від болю, злості, щастя, радості. Безмежно вдячна кожному захиснику України".
Наприкінці вечора Артема Мороза оголосили королем цьогорічного Віденського балу.
Зауважимо, Артем Мороз долучився до війська добровільно у березні 2022 року. Під час бойових завдань на Херсонщині він зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив нижні кінцівки.
Після реабілітації та протезування Артем повернувся до армії – зараз він заступник командира 241 бригади з соціальної та психологічної підтримки військових. Захисник веде активний спосіб життя та мотивує інших.