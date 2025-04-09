Благотворительное мероприятие состоялось 2 апреля в Fairmont Grand Hotel Kyiv. На Венском балу собрались меценаты и публичные лица, а ведущими события были Алина Шаманская и Анатолий Анатолич, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Анатолича.

К слову Сергей Жадан объяснил, почему мобилизовался, и рассказал о своих обязанностях в "Хартии"

Шоумен рассказал, за благотворительный вечер удалось собрать более 900 тысяч гривен донатов. Эти средства отправятся на нужды фонда "СОС Детские Деревни в Украине".

Но самым важным и трогательным моментом благотворительного Венского бала стал танец ветерана и действующего военнослужащего Артема Мороза с партнершей Полиной Ищенко. Они станцевали под песню "Возле тополя" певца SHUMEI.

Лучшее выступление на нынешнем Венском балу в этом году. Жизнь прекрасна и невероятно хороша несмотря ни на что,

– прокомментировал Анатолий Анатолич.

Танец Артема Мороза и Полины Ищенко: видео

Видео этого танца разлетелось по сети. Украинцы с восторгом и слезами на глазах комментируют ролик.

"Очень красиво. В то же время сердце разрывает от боли";

"Без слез невозможно смотреть..., но и одновременно уважение, сила, несокрушимость духа – это все украинцы";

"Это невероятно сильно и красиво одновременно";

"Просто со слезами на глазах хочется поблагодарить военного";

"Это так чувственно, до мурашек и безудержных слез, от боли, злости, счастья, радости. Бесконечно благодарна каждому защитнику Украины".

В конце вечера Артема Мороза объявили королем нынешнего Венского бала.

Заметим, Артем Мороз присоединился к армии добровольно в марте 2022 года. Во время боевых задач на Херсонщине он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял нижние конечности.

После реабилитации и протезирования Артем вернулся в армию – сейчас он заместитель командира 241 бригады по социальной и психологической поддержке военных. Защитник ведет активный образ жизни и мотивирует других.