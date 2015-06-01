Хто стане першою леді Польщі: що відомо про Малгожату Тшасковську та Марту Навроцьку

Польща 1 червня обирає нового президента. У другому турі виборів зіткнулися Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький

Дружини кандидатів – Малгожата Тшасковська та Марта Навроцька, – хоч і походять з різних світів, проте мають багато чого спільного, передає 24 Канал з посиланням на Euroactiv. Участь у сімейному та громадському житті виділяє їх серед попередніх кандидаток на посаду перших леді.

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Біографія Малгожати Тшасковської

47-річна Малгожата Тшасковська, дружина мера Варшави Рафала Тшасковського, кандидата від Громадянської коаліції на посаду президента Польщі, є активною особою не лише в політиці, а й у сферах, пов'язаних із соціальними питаннями та освітою.

Відомо, що Малгожата та Рафал познайомилися під час його навчання в Коледжі Європи в Натоліні в 1997 році, а в 2002 році одружилися. Подружжя має двох дітей – Олександру та Станіслава.

Понад десять років – з 2007 по 2019, – Тшасковська працювала у Варшавській ратуші, де відповідала, зокрема, за просування міста та проєкти, що підтримують його економічний розвиток. Коли її чоловік став міським головою Варшави, жінка звільнилася і спрямувала свої сили на громадську діяльність. Особливу увагу потенційна перша леді приділяє захисту прав жінок.

Малгожата Тшасковська під час зустрічі з виборцями / фото Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Жінка зазначає, що має прогресивний підхід до виховання дітей та їхніх стосунків з Католицькою церквою. Вона хоче, аби вони самостійно сформували своє ставлення до релігії.

Церква не витримала випробування, коли ПіС атакувала суди чи права жінок, коли протестували люди з інвалідністю чи матері дітей з особливими освітніми потребами. Ось чому я не відправила Стася до причастя, і наші діти більше не ходять на уроки релігії,

– прокоментувала вона свої стосунки з церквою.

У контексті політичних питань Малгожата часто звертається до особистого досвіду боротьби за права жінок.

"Перш ніж народити сина, я втратила дві вагітності. Другу — на п’ятому місяці, коли моїй доньці Олі було лише три роки. Лікарі були змушені викликати передчасні пологи. Якби ця втрата сталася зараз, я б не наважилася знову завагітніти, бо через нинішній закон я б боялася за своє здоров’я і життя", – зізналася вона в одному з інтерв’ю.

Окрім цього, як людина, яка пережила рак, Тшасковська часто наголошує на важливості профілактичної медичної допомоги та охорони здоров'я в Польщі. Біографія Марти Навроцької 39-річна Марта Навроцька, дружина Кароля Навроцького, кандидата, якого підтримує ПіС, професіоналка з сильним характером та важливою роллю в державній службі. Навроцька майже 20 років свого життя присвятила митній та податковій службі. Спочатку вона працювала в Митній службі, а з 2017 року в Національній податковій адміністрації (KAS) – установі, відомій боротьбою з так званою "ПДВ-мафією" та ефективним скороченням податкового розриву в Польщі. Однією з спеціалізацій KAS є моніторинг нафтової та алкогольної промисловості та боротьба з незаконними азартними іграми. Марта Навроцька вважає, що боротьба з незаконними азартними іграми – це не лише питання права, а й соціальної відповідальності. Кандидатка зауважує, що за час її роботи в установі розрив у сплаті ПДВ у Польщі значно зменшився, а надходження від цього податку зросли. Марта Навроцька разом з чоловіком / фото Piotr Polak / PA Подружжя Навроцьких має трьох дітей – двох синів, Даніеля та Антоні, і доньку Катажину. Старший син Данієль вже дорослий та навіть балотувався від ПіС на місцевих виборах до міської ради Гданська у 2024 році. Кароль Навроцький не є його біологічним батьком, проте той ставиться до хлопця, як до рідного. Мене вразило те, що для нього (Кароля Навроцького – 24 Канал) не було перешкодою те, що мені 19 років і я маю дворічного сина,

– говорить Марта. Кандидат в президенти неодноразово наголошував, що Марта є його великою підтримкою – як дружина, як мати, і як партнерка. Зокрема, на початку 2025 року вона взяла відпустку, аби допомагати чоловіку на виборах.

Навроцький неодноразово наголошував, що Марта є його великою підтримкою – як дружина, мати та партнерка у громадському житті. На початку року вона взяла відпустку з роботи, щоб допомогти чоловіку на виборах. Наразі вона бере активну участь у президентській компанії, акцентуючи на традиціях та сімейних цінностях.