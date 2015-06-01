Хто стане першою леді Польщі: що відомо про Малгожату Тшасковську та Марту Навроцьку
- Малгожата Тшасковська, дружина мера Варшави Рафала Тшасковського, активно займається соціальними питаннями та правами жінок, має прогресивний погляд на виховання дітей та їхні стосунки з церквою.
- Марта Навроцька активно підтримує свого чоловіка Кароля Навроцького в президентській кампанії, акцентуючи увагу на традиціях та сімейних цінностях.
Польща 1 червня обирає нового президента. У другому турі виборів зіткнулися Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький
Дружини кандидатів – Малгожата Тшасковська та Марта Навроцька, – хоч і походять з різних світів, проте мають багато чого спільного, передає 24 Канал з посиланням на Euroactiv. Участь у сімейному та громадському житті виділяє їх серед попередніх кандидаток на посаду перших леді.
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Біографія Малгожати Тшасковської
47-річна Малгожата Тшасковська, дружина мера Варшави Рафала Тшасковського, кандидата від Громадянської коаліції на посаду президента Польщі, є активною особою не лише в політиці, а й у сферах, пов'язаних із соціальними питаннями та освітою.
Відомо, що Малгожата та Рафал познайомилися під час його навчання в Коледжі Європи в Натоліні в 1997 році, а в 2002 році одружилися. Подружжя має двох дітей – Олександру та Станіслава.
Понад десять років – з 2007 по 2019, – Тшасковська працювала у Варшавській ратуші, де відповідала, зокрема, за просування міста та проєкти, що підтримують його економічний розвиток. Коли її чоловік став міським головою Варшави, жінка звільнилася і спрямувала свої сили на громадську діяльність. Особливу увагу потенційна перша леді приділяє захисту прав жінок.
Малгожата Тшасковська під час зустрічі з виборцями / фото Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl
Жінка зазначає, що має прогресивний підхід до виховання дітей та їхніх стосунків з Католицькою церквою. Вона хоче, аби вони самостійно сформували своє ставлення до релігії.
Церква не витримала випробування, коли ПіС атакувала суди чи права жінок, коли протестували люди з інвалідністю чи матері дітей з особливими освітніми потребами. Ось чому я не відправила Стася до причастя, і наші діти більше не ходять на уроки релігії,
– прокоментувала вона свої стосунки з церквою.
У контексті політичних питань Малгожата часто звертається до особистого досвіду боротьби за права жінок.
"Перш ніж народити сина, я втратила дві вагітності. Другу — на п’ятому місяці, коли моїй доньці Олі було лише три роки. Лікарі були змушені викликати передчасні пологи. Якби ця втрата сталася зараз, я б не наважилася знову завагітніти, бо через нинішній закон я б боялася за своє здоров’я і життя", – зізналася вона в одному з інтерв’ю.
Навроцький неодноразово наголошував, що Марта є його великою підтримкою – як дружина, мати та партнерка у громадському житті. На початку року вона взяла відпустку з роботи, щоб допомогти чоловіку на виборах. Наразі вона бере активну участь у президентській компанії, акцентуючи на традиціях та сімейних цінностях.