07:16, 1 червня

Напередодні виборів навколо Навроцького розгорнулися відразу кілька скандалів. Так, з'явилася інформація, що він брав участь у сутичках футбольних фанатів та часто був учасником жорстоких бійок.

Також Навроцького звинувачують у шахрайстві з житлом. У ЗМІ писали, що кандидат у президенти Польщі нібито обіцяв доглядати за літнім сусідом, а натомість – заволодів його квартирою, виселивши чоловіка до будинку для літніх людей.

Ба більше, нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що Навроцький під час роботи у готелі викликав повій для гостей.