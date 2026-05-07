Дрон влучив у будинок російського блогера Литвина, який підтримує окупантів
- Дрон влучив у багатоповерховий будинок в Москві, де проживає блогер Михайло Литвин, який підтримує окупантів.
- Відстань від будинку до Кремля складає 7 кілометрів.
Нещодавно у столиці Росії пролунав вибух. Беспілотник влучив у будівлю, де проживає блогер Михайло Литвин, який публічно підтримує війну та загарбників.
Вночі 4 травня у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. Один з них стався у Москві. Про наслідки розповів відомий російський блогер Михайло Литвин на своїй сторінці в інстаграмі.
Безпілотники атакували Москву. Один з вибухів стався на вулиці Мосфільмівській, де постраждав багатоповерховий житловий комплекс.
Михайло Литвин показав пошкоджену будівлю – вибиті вікна на одному з поверхів. Також продемонстрував уламки фасаду й інших конструкцій, що лежать на землі біля елітного комплексу в столиці. Блогер виклав кадри з місця події під пафосний російський реп.
Блогер Литвин показав наслідки прильоту: відео
Зазначимо, мер Москви Собянін підтвердив приліт і сказав, що постраждалих немає. До слова, Сергій Стерненко у своєму дописі зазначив, що дрон у житловий будинок спрямувала російська РЕБ. Від елітного будинку до Кремля – 7 кілометрів.
Що відомо про Михайла Литвина?
- Це один з найвідоміших російських блогерів. Він здобув популярність завдяки провокативним та скандальним відео з пранками та розіграшами.
- Деякі з цих відео викликали резонанс та привертали увагу поліції й ЗМІ. За свою кар'єру Литвина неодноразово звинувачували у шахрайстві. Навіть на Росії його вважають блогером з відверто поганою репутацією.
Михайло Литвин внесений до "Миротворця" у квітні 2026 року. На сайті вказано, що він публічно підтримував російську агресію та вбивства українців, а також фінансував російських загарбників. Зокрема, підтримав окупантів, передавши їм три автівки.
У 2023 році Михайло Литвин потрапив у скандал за кордоном. Він вихваляв російську мову в Куршевелі, а потім скаржився на утиски росіян.