Дрон влучив у будинок російського блогера Литвина, який підтримує окупантів
7 травня, 12:01
Дрон влучив у будинок російського блогера Литвина, який підтримує окупантів

Марія Касій
Основні тези
  • Дрон влучив у багатоповерховий будинок в Москві, де проживає блогер Михайло Литвин, який підтримує окупантів.
  • Відстань від будинку до Кремля складає 7 кілометрів.
Нещодавно у столиці Росії пролунав вибух. Беспілотник влучив у будівлю, де проживає блогер Михайло Литвин, який публічно підтримує війну та загарбників.

Вночі 4 травня у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. Один з них стався у Москві. Про наслідки розповів відомий російський блогер Михайло Литвин на своїй сторінці в інстаграмі

Безпілотники атакували Москву. Один з вибухів стався на вулиці Мосфільмівській, де постраждав багатоповерховий житловий комплекс. 

Михайло Литвин показав пошкоджену будівлю – вибиті вікна на одному з поверхів. Також продемонстрував уламки фасаду й інших конструкцій, що лежать на землі біля елітного комплексу в столиці. Блогер виклав кадри з місця події під пафосний російський реп. 

Блогер Литвин показав наслідки прильоту: відео

Зазначимо, мер Москви Собянін підтвердив приліт і сказав, що постраждалих немає. До слова, Сергій Стерненко у своєму дописі зазначив, що дрон у житловий будинок спрямувала російська РЕБ. Від елітного будинку до Кремля – 7 кілометрів.  

Що відомо про Михайла Литвина? 

  • Це один з найвідоміших російських блогерів. Він здобув популярність завдяки провокативним та скандальним відео з пранками та розіграшами.
  • Деякі з цих відео викликали резонанс та привертали увагу поліції й ЗМІ. За свою кар'єру Литвина неодноразово звинувачували у шахрайстві. Навіть на Росії його вважають блогером з відверто поганою репутацією. 

Михайло Литвин внесений до "Миротворця" у квітні 2026 року. На сайті вказано, що він публічно підтримував російську агресію та вбивства українців, а також фінансував російських загарбників. Зокрема, підтримав окупантів, передавши їм три автівки. 

У 2023 році Михайло Литвин потрапив у скандал за кордоном. Він вихваляв російську мову в Куршевелі, а потім скаржився на утиски росіян.

