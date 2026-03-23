Скандальне відео арешту Джастіна Тімберлейка злили в мережу: як відреагувала його дружина

Днями у мережі з'явилося відео з арешту Джастіна Тімберлейка за водіння у нетверезому стані у 2024 році.

Після цього інсайдери поділилися з PEOPLE реакцією його дружини – Джессіки Біл.

За словами інсайдерів, після публікації відео з бодікамери поліції 20 березня історія про арешт Джастіна Тімберлейка знову набула розголосу – і це засмутило Джессіку. Вона вважає ситуацію стресовою та хотіла б уже залишити її позаду. Втім, попри все, Біл не відвертається від чоловіка.

Вона підтримує Джастіна, але не боїться висловлювати розчарування певними його рішеннями. Це був один із таких випадків,

– зазначив інсайдер.

Для довідки! Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл одружені з 2012 року та виховують двох синів – Сайласа (2015) і Фінеаса (2020).

Зауважимо, раніше Джастін Тімберлейк намагався через суд не допустити публікації відео з бодікамер поліції, пояснюючи це ризиками для своєї репутації. Однак у березні 2026 року сторони врегулювали питання, і у мережі з'явилася відредагована версія запису. Зокрема, ролик опублікувало видання TMZ.

