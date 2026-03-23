Скандальне відео арешту Джастіна Тімберлейка злили в мережу: як відреагувала його дружина
- Джастіна Тімберлейка затримали 18 червня 2024 року на Лонг-Айленді за підозрою у водінні в нетверезому стані.
- Його дружина Джессіка Біл після публікації відео арешту висловила стрес та підтримку чоловіку, хоча й розчарована певними його рішеннями.
Днями у мережі з'явилося відео з арешту Джастіна Тімберлейка за водіння у нетверезому стані у 2024 році.
Після цього інсайдери поділилися з PEOPLE реакцією його дружини – Джессіки Біл.
За словами інсайдерів, після публікації відео з бодікамери поліції 20 березня історія про арешт Джастіна Тімберлейка знову набула розголосу – і це засмутило Джессіку. Вона вважає ситуацію стресовою та хотіла б уже залишити її позаду. Втім, попри все, Біл не відвертається від чоловіка.
Вона підтримує Джастіна, але не боїться висловлювати розчарування певними його рішеннями. Це був один із таких випадків,
– зазначив інсайдер.
Для довідки! Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл одружені з 2012 року та виховують двох синів – Сайласа (2015) і Фінеаса (2020).
Зауважимо, раніше Джастін Тімберлейк намагався через суд не допустити публікації відео з бодікамер поліції, пояснюючи це ризиками для своєї репутації. Однак у березні 2026 року сторони врегулювали питання, і у мережі з'явилася відредагована версія запису. Зокрема, ролик опублікувало видання TMZ.
Відео затримання Джастіна Тімберлейка: дивіться онлайн
Що відомо про затримання Джастіна Тімберлейка?
- Співака зупинили 18 червня 2024 року на Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк) після того, як він виїхав із ресторану American Hotel. Поліція запідозрила його у водінні в нетверезому стані. Крім цього, йому виписали штрафи за проїзд знака "стоп" і порушення смуги руху.
- Правоохоронці стверджують, що співак провалив усі тести на тверезість.
- Водночас адвокат артиста, запевняв, що Тімберлейк не був п'яним під час затримання.
- Згодом, у вересні 2024 року, співак погодився на угоду зі слідством і визнав провину за менш серйозним порушенням.
- На той час Тімберлейк перебував у світовому турі Forget Tomorrow.