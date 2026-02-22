Звертається до дівчини-блогерки: у мережі поширюють нове відео з хлопцем Єви Мішалової
- У соціальних мережах обговорюють відео, де Ігор Комаров, хлопець блогерки Єви Мішалової, стверджує, що йому потрібна допомога та заперечує чутки про свою загибель.
- Існують сумніви щодо правдивості цієї історії, оскільки відсутні офіційні коментарі.
У соціальних мережах тривають обговорення з приводу ймовірного викрадення Ігоря Комарова, хлопця блогерки Єви Мішалової. Інформація досі не є офіційно підтвердженою, водночас нові деталі та матеріали регулярно продовжують з'являтися в просторі.
У телеграм-каналах, зокрема, Instamania, публікують нібито нове відео з Ігорем Комаровим. У ньому хлопець звертається до дівчини, Єви Мішалової.
Він просить не вірити чуткам про його загибель, які нібито поширюють, щоб припинити пошуки.
Мене ніхто не знайде. Я тебе дуже прошу: мені потрібна медична допомога. У мене починається зараження. Поговори зі своїми рідними. Мене ніхто не збирається вбивати. Часу дуже і дуже мало,
– каже Ігор Комаров у ролику.
У цьому відео Ігор також показує перебинтовану кінцівку й знову просить переказати викрадачам кошти, адже досі "ніхто не закинув ні копійки".
Новий відеоматеріал знову обговорюють у мережі. Хтось вірить та співчуває Ігорю, інші ж висувають власні версії та знову сумніваються у правдивості відео.
Що відомо про ситуацію?
- Днями у телеграм-каналах поширилися відео, де Ігор Комаров просить допомоги. Він заявив, що "серйозна організація" нібито вивезла його в іншу країну та вимагає 10 мільйонів доларів, а сам хлопець отримав травми.
- У пабліках вказують, що хлопця викрали чеченці під час відпочинку на Балі (раніше фото звідти ділилась блогерка Єва Мішалова). В іншому відео Ігор Комаров розповідає, що був власником одного з шахрайських кол-центрів, що начебто діяли завдяки прикриттю деяких посадовців.
- Історія, яка розлетілась у соцмережах, викликає значні сумніви. На цьому наголошує й журналіст Віталій Глагола. Зокрема, не надходило звернень до українських правоохоронців, індонезійські ЗМІ не публікували подібної інформації, – все це доволі нетипово.
- Існує версія, що скандал вигаданий, а його використовують як інструмент для розкрутки профілю блогерки Єви Мішалової. Сама дівчина не коментувала ситуацію, а її сестра повідомила, що Єві "зараз дуже важко". У мережі поширюють й інші думки щодо гучного інфоприводу. Наразі важливо дочекатися коментарів від офіційних джерел.