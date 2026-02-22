Звертається до дівчини-блогерки: у мережі поширюють нове відео з хлопцем Єви Мішалової

У соціальних мережах тривають обговорення з приводу ймовірного викрадення Ігоря Комарова, хлопця блогерки Єви Мішалової. Інформація досі не є офіційно підтвердженою, водночас нові деталі та матеріали регулярно продовжують з'являтися в просторі.

У телеграм-каналах, зокрема, Instamania, публікують нібито нове відео з Ігорем Комаровим. У ньому хлопець звертається до дівчини, Єви Мішалової.

Він просить не вірити чуткам про його загибель, які нібито поширюють, щоб припинити пошуки.

Мене ніхто не знайде. Я тебе дуже прошу: мені потрібна медична допомога. У мене починається зараження. Поговори зі своїми рідними. Мене ніхто не збирається вбивати. Часу дуже і дуже мало,

– каже Ігор Комаров у ролику.

У цьому відео Ігор також показує перебинтовану кінцівку й знову просить переказати викрадачам кошти, адже досі "ніхто не закинув ні копійки".

Новий відеоматеріал знову обговорюють у мережі. Хтось вірить та співчуває Ігорю, інші ж висувають власні версії та знову сумніваються у правдивості відео.

Що відомо про ситуацію?