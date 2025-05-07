Біль не минає, – Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина і показав архівні кадри з ним
- Віктор Павлік у день народження покійного сина Павла звернувся до нього з щемливими словами, поділившись архівними фото.
- Павло Павлік помер 7 серпня 2020 року, після двох років боротьби з саркомою хребців, пройшовши 18 курсів хімієтерапії.
7 травня у співака Віктора Павліка та його ексдружини Лариси Созаєвої народився син Павло. Цьогоріч хлопцю мало б виповнитись 26 років, проте п'ять років тому він помер.
У день народження покійного сина до нього звернувся зірковий батько. Віктор Павлік також показав архівні фото з хлопцем. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
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Так, Віктор у своєму новому дописі написав щемливі слова до Павла.
Я не можу обійняти тебе, але говорю тобі подумки все, що не встиг. Я дуже тебе люблю. І дуже сумую. Живу з болем, але й з безмежною любов'ю до тебе. Тобі було б 26, а мені 5 років як бракує тебе щодня. Біль не минає. Любов теж. Ти – частина мене. І будеш завжди,
– зазначив Павлік.
До публікації Віктор додав світлини покійного сина – від раннього дитинства до дорослого віку, показуючи різні етапи життя юнака.
Що відомо про смерть сина Віктора Павліка
- Павло Павлік помер 7 серпня 2020 року. У 2018 році хлопцю поставили діагноз саркома хребців.
- Майже два роки Павло боровся з хворобою, пройшовши 18 курсів хімієтерапії та променеве лікування. Навесні 2020-го стан погіршився, а в червні він прийняв рішення зупинити терапію, сподіваючись на відновлення організму.
- За місяць до смерті стан Павла став критичним, його перевели до хоспісу.