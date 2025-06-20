Уламок пробив окоп і каску: Віктор Розовий вперше сказав, як отримав важке поранення

Навесні 2024 року гуморист Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення голови. Після низки операцій ветеран війни відновлюється. Він пересувається на кріслі колісному, але потроху починає ходити.

Розовий розповів про своє поранення та відновлення в інтерв'ю ISLND TV, інформує Show 24. Він поділився, що зараз є проблеми з лівою рукою та ногою.

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Першу операцію Віктору Розовому зробили в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова – йому дістали уламок. Гуморист потрапив до лікаря Андрія Сірка.

Який би нейрохірург не приходив – казав, що це витвір мистецтва. Те, що я живий і сиджу зараз з тобою – це неймовірний збіг обставин,

– сказав Розовий.

Коли Віктор отримав поранення, працював бойовий медик з позивним "Патрік", який пообіцяв собі, що на його зміні ніхто не помре. Ветеран війни пригадав, що в Дніпрі говорили, що він "протягне" максимум 10 днів, однак найгірші прогнози, на щастя, не справдилися. Зараз лікарі кажуть, що ліва рука та нога відновляться.

Інтерв'ю з Віктором Розовим: дивіться відео онлайн

Раніше Розовий розповідав про день, коли отримав поранення. Він разом з побратимами був на позиції та готувався зустрічати росіян, але перед заходом почався мінометний обстріл.

Від сімох уламків постраждав побратим Віктора Розового, а гумористу один уламок потрапив в голову.

Я був в окопі й уламок пробив і окоп, і каску, і череп, і трошки мозку,

– розповів він.

Розовий зазначив, що не відновиться на 100% і таким, яким був до поранення, вже не буде, однак його стан покращиться. Гуморист каже, що одразу був оптимістично налаштований, та навіть не має ПТСР.