Розовий розповів про своє поранення та відновлення в інтерв'ю ISLND TV, інформує Show 24. Він поділився, що зараз є проблеми з лівою рукою та ногою.

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Першу операцію Віктору Розовому зробили в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова – йому дістали уламок. Гуморист потрапив до лікаря Андрія Сірка.

Який би нейрохірург не приходив – казав, що це витвір мистецтва. Те, що я живий і сиджу зараз з тобою – це неймовірний збіг обставин,

– сказав Розовий.

Коли Віктор отримав поранення, працював бойовий медик з позивним "Патрік", який пообіцяв собі, що на його зміні ніхто не помре. Ветеран війни пригадав, що в Дніпрі говорили, що він "протягне" максимум 10 днів, однак найгірші прогнози, на щастя, не справдилися. Зараз лікарі кажуть, що ліва рука та нога відновляться.

Інтерв'ю з Віктором Розовим: дивіться відео онлайн

Раніше Розовий розповідав про день, коли отримав поранення. Він разом з побратимами був на позиції та готувався зустрічати росіян, але перед заходом почався мінометний обстріл.

Від сімох уламків постраждав побратим Віктора Розового, а гумористу один уламок потрапив в голову.

Я був в окопі й уламок пробив і окоп, і каску, і череп, і трошки мозку,

– розповів він.

Розовий зазначив, що не відновиться на 100% і таким, яким був до поранення, вже не буде, однак його стан покращиться. Гуморист каже, що одразу був оптимістично налаштований, та навіть не має ПТСР.