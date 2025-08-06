Ветеран російсько-української війни та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий заявив, що продовжує слухати російську музику. Зокрема, назвав перелік артистів, які є в його плейлисті.

Також він пояснив, чому продовжує слухати їхні треки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Віктора Розового.

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Загалом у плейлисті Віктора Розового є троє артистів, які співають російською. Перший – Тимур Муцураєв. Віктор зазначив, що пісні цього виконавця надихали багатьох українців йти воювати проти Росії. Наступним у його добірці є київський скрімо-гурт Date Rape, що існував ще до 2014 року. Хоча музика російськомовна, сам колектив український. Також ветеран російсько-української війни слухає Megawombat (ex Missis Garrisson) – російсько-український блек-метал-гурт, заснований у 2003 році у Твері музикантом Олексієм Льовкіним, котрий підтримує Україну.





Віктор Розовий розповів, яких російськомовних виконавців слухає і пояснив, чому / Скриншот з інстаграм-сторіс



Нагадаємо, у перші місяці повномасштабної війни Віктор Розовий вступив до ТрО "Азов", яка зараз є 3-ю окремою штурмовою бригадою. Навесні 2024 року він отримав важке уламкове поранення голови й досі проходить реабілітацію. Напередодні військовий вперше розповів, як отримав важке поранення і розсекретив, чи вдасться йому відновитися на 100%.