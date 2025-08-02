Команда Show 24 проаналізувала музичні тренди в Apple Music, Spotify і на YouTube – і справді: у топах усе ще є російські виконавці. Їхня музика приносить їм прибуток, який частково йде до бюджету держави, що щодня вбиває українців. Слухаючи такі треки, ми не просто вмикаємо музику – ми фінансуємо війну проти себе.

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1 серпня в Києві був оголошений День жалоби за жертвами масованої атаки на Київ. Тоді загинула 31 людина, серед яких п'ятеро дітей. Але, попри війну, у Топ-25 Apple Music (Київ) все ще з'являються треки російських виконавців. Серед них – Ендшпіль, MACAN, Basta, ICEGERGERT, SKY RAE.

Які пісні слухають в Києві в Apple music / Скриншот з мобільного додатку

Чи є російська музика в трендах на Spotify?

У Spotify ситуація схожа. У Топ 50 Україна перше місце, на момент написання матеріалу, займає пісня "Смак-печаль" – спільний трек Наді Дорофєєвої та Позитива, а на другому місці – "Смарагдове небо" Drevo. Водночас трійку лідерів закриває композиція "Олєг" виконавця Шугара.

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Вже на сьомій позиції – пісня росіянина madk1d. Ще один його трек розміщений на 11-му місці. У чарті також присутні пісні харківського гурту "Пошлая Молли", який працює на російських музичних платформах, зокрема "VK Музыка", і не уникає виступів із російськими артистами.

Які пісні популярні в Україні на Spotify / Скриншот з сайту

Чи слухають українці російську музику на ютубі?

На жаль, так, треки росіян все ще присутні в українських чартах, хоча їхня кількість не така значна, порівняно з україномовним контентом. Серед 100 найпопулярніших музичних відео на ютубі є 10 російськомовних. Зокрема, й пісня українського музиканта T-Fest (Кирила Незборецького), який засудив війну й заявив, що залишив Росію ще до повномасштабного вторгнення. Водночас він і далі створює музику російською, що викликає суперечливі реакції.

Які російські треки українці слухають на ютубі / Скриншот з сайту

Попри все, велика війна змінила смаки слухачів: україномовна музика помітно зросла в популярності. Проте повністю витіснити російськомовний контент із топів поки не вдалося.