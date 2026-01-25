Вікторія Бекхем уперше з'явилась на публіці після гучних звинувачень сина
- Вікторія Бекхем відвідала святкування 50-річчя Емми Бантон, де возз'єдналася з майже всіма ексучасницями Spice Girls.
- Чоловік Вікторії, Девід, схвально відреагував на фото дружини з ексучасницями Spice Girls, висловивши радість за фанатів гурту.
Кілька днів тому старший син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, шокував усіх заявою про конфлікт із батьками. Вперше після гучних звинувачень первістка дизайнерка з'явилась на публіці.
Днями Вікторія відвідала святкування 50-річчя Емми Бантон – ексучасниці попгурту Spice Girls. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.
Вікторія Бекхем возз'єдналась майже з усіма ексучасницями Spice Girls: Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон. Лише Мелані Браун не була присутня на святкуванні дня народження колеги.
З днем народження найпрекраснішу душу. Я так люблю вас дівчата,
– написала Бекхем під фото з іншими ексучасницями Spice Girls.
Чоловік Вікторії, Девід, відреагував на нову світлину дружини. "Це зробило мене щасливим. Я можу лише уявити, як почуваються фанати Spice Girls", – написав футболіст.
Що відомо про конфлікт Брукліна Бекхема з батьками?
Чутки про конфлікт між Брукліном, Вікторією та Девідом ходили вже давно. Проте первісток Бекхемів підтвердив їх лише днями, опублікувавши заяву в інстаграмі. Він заявив, що не хоче миритися з родиною.
Бруклін розповів, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц, зокрема їхнє весілля. За словами хлопця, родина постійно зневажає його дружину.
Старший син Бекхемів також звинуватив Девіда та Вікторію у контролі й тиску.
Згодом інсайдер повідомив, що Бекхеми бояться втратити сина і готові знову прийняти його у родину. Він стверджує, що Девід та Вікторія були дуже засмучені після заяви Брукліна.
Друге джерело заявило, що Бруклін та Нікола спілкуються з батьками хлопця лише через посередників.