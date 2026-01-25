Вікторія Бекхем уперше з'явилась на публіці після гучних звинувачень сина

Кілька днів тому старший син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, шокував усіх заявою про конфлікт із батьками. Вперше після гучних звинувачень первістка дизайнерка з'явилась на публіці.

Днями Вікторія відвідала святкування 50-річчя Емми Бантон – ексучасниці попгурту Spice Girls. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

Не пропустіть Інсайдер розкрив, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансу заяву сина

Вікторія Бекхем возз'єдналась майже з усіма ексучасницями Spice Girls: Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон. Лише Мелані Браун не була присутня на святкуванні дня народження колеги.

З днем народження найпрекраснішу душу. Я так люблю вас дівчата,

– написала Бекхем під фото з іншими ексучасницями Spice Girls.

Вікторія Бекхем з Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон / Фото з інстаграму дизайнерки

Чоловік Вікторії, Девід, відреагував на нову світлину дружини. "Це зробило мене щасливим. Я можу лише уявити, як почуваються фанати Spice Girls", – написав футболіст.

Що відомо про конфлікт Брукліна Бекхема з батьками?