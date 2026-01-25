Днями Вікторія відвідала святкування 50-річчя Емми Бантон – ексучасниці попгурту Spice Girls. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

Вікторія Бекхем возз'єдналась майже з усіма ексучасницями Spice Girls: Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон. Лише Мелані Браун не була присутня на святкуванні дня народження колеги.

З днем народження найпрекраснішу душу. Я так люблю вас дівчата,
– написала Бекхем під фото з іншими ексучасницями Spice Girls.

Вікторія Бекхем з ексучасницями Spice GirlsВікторія Бекхем з Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон / Фото з інстаграму дизайнерки

Чоловік Вікторії, Девід, відреагував на нову світлину дружини. "Це зробило мене щасливим. Я можу лише уявити, як почуваються фанати Spice Girls", – написав футболіст.

Що відомо про конфлікт Брукліна Бекхема з батьками?

  • Чутки про конфлікт між Брукліном, Вікторією та Девідом ходили вже давно. Проте первісток Бекхемів підтвердив їх лише днями, опублікувавши заяву в інстаграмі. Він заявив, що не хоче миритися з родиною.

  • Бруклін розповів, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц, зокрема їхнє весілля. За словами хлопця, родина постійно зневажає його дружину.

  • Старший син Бекхемів також звинуватив Девіда та Вікторію у контролі й тиску.

  • Згодом інсайдер повідомив, що Бекхеми бояться втратити сина і готові знову прийняти його у родину. Він стверджує, що Девід та Вікторія були дуже засмучені після заяви Брукліна.

  • Друге джерело заявило, що Бруклін та Нікола спілкуються з батьками хлопця лише через посередників.