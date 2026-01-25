Днями Вікторія відвідала святкування 50-річчя Емми Бантон – ексучасниці попгурту Spice Girls. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

Не пропустіть Інсайдер розкрив, як Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на резонансу заяву сина

Вікторія Бекхем возз'єдналась майже з усіма ексучасницями Spice Girls: Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон. Лише Мелані Браун не була присутня на святкуванні дня народження колеги.

З днем народження найпрекраснішу душу. Я так люблю вас дівчата,

– написала Бекхем під фото з іншими ексучасницями Spice Girls.

Вікторія Бекхем з Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Еммою Батон / Фото з інстаграму дизайнерки

Чоловік Вікторії, Девід, відреагував на нову світлину дружини. "Це зробило мене щасливим. Я можу лише уявити, як почуваються фанати Spice Girls", – написав футболіст.

