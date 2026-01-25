На днях Виктория посетила празднование 50-летия Эммы Бантон – экс-участницы поп-группы Spice Girls. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

Виктория Бекхэм воссоединилась почти со всеми экс-участницами Spice Girls: Мелани Чисголм, Джерри Халлиуэлл и Эммой Батон. Только Мелани Браун не присутствовала на праздновании дня рождения коллеги.

С днем рождения самую прекрасную душу. Я так люблю вас девочки,
– написала Бекхэм под фото с другими экс-участницами Spice Girls.

Виктория Бекхэм с экс-участницами Spice GirlsВиктория Бекхэм с Мелани Чисголм, Джерри Халлиуэлл и Эммой Батон / Фото из инстаграма дизайнера

Муж Виктории, Дэвид, отреагировал на новую фотографию жены. "Это сделало меня счастливым. Я могу только представить, как чувствуют себя фанаты Spice Girls", – написал футболист.

Что известно о конфликте Бруклина Бекхэма с родителями?

  • Слухи о конфликте между Бруклином, Викторией и Дэвидом ходили уже давно. Однако первенец Бекхэмов подтвердил их только на днях, опубликовав заявление в инстаграме. Он заявил, что не хочет мириться с семьей.

  • Бруклин рассказал, что родители пытались разрушить его отношения с Николой Пельц, в частности их свадьбу. По словам парня, семья постоянно презирает его жену.

  • Старший сын Бекхэмов также обвинил Дэвида и Викторию в контроле и давлении.

  • Впоследствии инсайдер сообщил, что Бекхэмы боятся потерять сына и готовы снова принять его в семью. Он утверждает, что Дэвид и Виктория были очень расстроены после заявления Бруклина.

  • Второй источник заявил, что Бруклин и Никола общаются с родителями парня только через посредников.