На днях Виктория посетила празднование 50-летия Эммы Бантон – экс-участницы поп-группы Spice Girls. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

Виктория Бекхэм воссоединилась почти со всеми экс-участницами Spice Girls: Мелани Чисголм, Джерри Халлиуэлл и Эммой Батон. Только Мелани Браун не присутствовала на праздновании дня рождения коллеги.

С днем рождения самую прекрасную душу. Я так люблю вас девочки,

– написала Бекхэм под фото с другими экс-участницами Spice Girls.

Виктория Бекхэм с Мелани Чисголм, Джерри Халлиуэлл и Эммой Батон / Фото из инстаграма дизайнера

Муж Виктории, Дэвид, отреагировал на новую фотографию жены. "Это сделало меня счастливым. Я могу только представить, как чувствуют себя фанаты Spice Girls", – написал футболист.

