Відома акторка шокувала історією, як чоловік подав на неї в поліцію через "викрадення дитини"

Акторка Вікторія Білан-Ращук вперше розповіла про конфлікт із чоловіком Володимиром Ращуком, який подав на неї заяву до поліції через нібито викрадення дитини.

Подружжя нині перебуває в процесі розлучення та має спільного сина Ярему, якому 7 місяців. Про непрості стосунки з чоловіком Вікторія розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

За словами акторки, Володимир звернувся до правоохоронних органів, звинувативши її у "викраденні дитини" після того, як вона зібрала речі та поїхала разом із сином. У цей час чоловік перебував на відпочинку в Карпатах, а стосунки пари вже фактично були завершені. Вікторія пояснила, що просила Володимира провести хоча б частину свят із сином, однак він вирушив у відпустку.

Я його всюди заблокувала, видалила всі наші переписки й поїхала. Мене не було більше місяця. Він не цікавився і не шукав мене, а коли повернувся з Карпат – раптово згадав, що в нього є син. Почав мене шукати по знайомих, по друзях. Мені почали всі дзвонити. Потім передав повідомлення через доньку. 19 січня він пішов в поліцію писати на мене заяву, що я вкрала дитину,

– розповіла акторка.

Вікторія зазначила, що поїхала через сильний стрес після народження дитини. У неї почалися проблеми з грудним вигодовуванням, тому вона вирішила таким чином подбати про свій стан і стабілізувати його.

Володимир же пояснював жінці, що звернувся до поліції "на випередження", щоб у разі можливого вивезення дитини за кордон поліція змогла втрутитися і не допустити цього.

Що про стосунки з Володимиром Ращуком розповідала Вікторія?

Вікторія і Володимир познайомилися під час роботи, де грали закоханих, і згодом їхні стосунки стали реальними.

Це другий шлюб акторки. Від попередніх стосунків, які тривали близько 10 років, вона має доньку Катерину.

Відомо також, що Володимир молодший за Вікторію на 9 років.

Стосунки на початку були непростими: актори зустрічалися близько трьох місяців, потім розійшлися, але згодом знову зійшлися і тоді Володимир освідчився коханій. Після цього пара прожила разом близько 10 років і все, як стверджує Вікторія, було добре.

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир добровільно приєднався до лав захисників України. У цей період дружина підтримувала чоловіка та чекала його повернення. Пара будувала плани на майбутнє, зокрема щодо народження спільної дитини. Акторці вдалося завагітніти за допомогою ЕКЗ – це була її шоста спроба.

Однак згодом вона дізналася, що на той момент Володимир уже перебував в інших стосунках. За словами Вікторії, про це вона дізналася у 2025 році, коли побачила переписку в його телефоні. Акторка каже, що давала чоловікові кілька шансів відновити стосунки, і пара зверталася до сімейного психолога, проте це не допомогло зберегти шлюб.

14 листопада Володимир подав заяву на розлучення, однак офіційно шлюб ще не розірвано. Справа перебуває на розгляді в суді.