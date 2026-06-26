Проігнорував хрестини сина: Вікторія Білан-Ращук розповіла про стосунки з ексчоловіком

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Володимиром Ращуком після розриву. Зірка кіно зізналася, що ексобранець повністю припинив спілкування та не бере участі у вихованні їхнього спільного 8-місячного сина Яреми.

Деталями особистого життя акторка поділилася в коментарі для телепроєкту "Ранок у великому місті". За словами Вікторії, після скандального завершення стосунків батько дитини не проявляє жодної ініціативи щодо допомоги.

До слова Відома акторка пригадала, як її звільнили з театру через проукраїнську позицію

Ось що сказала акторка про комунікацію з ексчоловіком:

Два місяці я його не бачила, не чула. Він не допомагає ні фінансово, ні присутністю, ніяк взагалі.

Також зірка фільму "Потяг у Різдво" прокоментувала нещодавнє хрещення сина Яремчика, на якому не був присутній батько хлопчика. Раніше Володимир Ращук заявляв, що його не запросили на таїнство, проте Вікторія спростувала цю інформацію. Вона наголосила, що вони разом обирали хрещених.

Я втомилася коментувати брехню постійно. Він знав, бо ми з ним хрещених обирали разом. Єдине, що дві людини додалися вже потім, коли ми не спілкувалися. Але ми їх запрошували навіть разом. Побратим його, який хрестив Яремчика, їхав з фронту і особисто подзвонив та повідомив йому,

– зазначила Білан-Ращук.

Хрещення сина Яремчика / фото з інстаграму

Що відомо про розлучення Вікторії та Володимира Ращуків?

Актори перебували в офіційному шлюбі протягом 10 років. Навесні цього року Володимир Ращук публічно зізнався, що покохав іншу жінку. Згодом Вікторія розповіла, що нові стосунки чоловіка розпочалися ще тоді, коли вони були разом.

У цей складний період у пари народився спільний син Ярема, на появу якого подружжя довго чекало. Проте, за словами акторки, навіть після народження дитини колишній обранець продовжував зустрічатися з новою жінкою.

Нагадаємо, що ексдружина Ращука пояснила, що зруйнувало їхній шлюб.