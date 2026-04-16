Це був удар під дих, – відома блогерка вперше відверто розповіла про розрив з коханою

У листопаді 2025 року блогерка Вікторія Обламська повідомила про розрив зі своєю дівчиною Яною Халамандрою після 8 років стосунків.

Тепер Віка вперше публічно прокоментувала причини розлучення та деталі їхнього розриву. Про це вона сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.

Вікторія розповіла, що ініціаторкою розриву стала Яна. За її словами, рішення було для неї неочікуваним, адже в стосунках усе здавалося добре. Водночас блогерка додала, що розрив відбувся спокійно, без скандалів – пара поговорила і прийняла рішення розійтися. При цьому Вікторія зізналася, що цей період був для неї емоційно складним.

Це був удар. Удар під дих для мене... Перший день воно було все дуже напружене, дуже складне. Я дзвонила їй, намагалася про щось поговорити, донести, що це якесь безглуздя. Перший день – це стан шоку. А далі я б по відчуттях зрівняла це зі смертю, коли ти втрачаєш на фізичному рівні людину. Але ми поспілкувалися, вона сказала: "Ні". І я для себе також прийняла рішення: "Ну, значить, ні",

– поділилася Обламська.

Вона зазначила, що конфліктів у парі майже не було, однак з часом накопичувалися невисловлені образи та претензії. Серед можливих причин розставання блогерка назвала емоційну залежність, постійну спільну роботу та брак особистого простору. На її думку, це могло поступово призвести до виснаження стосунків. Також Вікторія припустила, що на стосунки вплинула медійність і конкуренція, яка виникла на цьому тлі.

Попри розлучення, блогерка сказала, що зберігає повагу до колишньої дружини та вдячна за спільний досвід. Наразі вона зосередилася на роботі та творчості.

