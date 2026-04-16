Теперь Вика впервые публично прокомментировала причины развода и детали их разрыва. Об этом она сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Щербач.

Виктория рассказала, что инициатором разрыва стала Яна. По ее словам, решение было для нее неожиданным, ведь в отношениях все казалось хорошо. В то же время блогер добавила, что разрыв состоялся спокойно, без скандалов – пара поговорила и приняла решение разойтись. При этом Виктория призналась, что этот период был для нее эмоционально сложным.

Это был удар. Удар под дых для меня... Первый день оно было все очень напряженное, очень сложное. Я звонила ей, пыталась о чем-то поговорить, донести, что это какой-то бред. Первый день – это состояние шока. А дальше я бы по ощущениям сравнила это со смертью, когда ты теряешь на физическом уровне человека. Но мы пообщались, она сказала: "Нет". И я для себя также приняла решение: "Ну, значит, нет",

– поделилась Обламская.

Она отметила, что конфликтов в паре почти не было, однако со временем накапливались невысказанные обиды и претензии. Среди возможных причин расставания блогерша назвала эмоциональную зависимость, постоянную совместную работу и нехватку личного пространства. По ее мнению, это могло постепенно привести к истощению отношений. Также Виктория предположила, что на отношения повлияла медийность и конкуренция, которая возникла на этом фоне.

Несмотря на развод, блогер сказала, что сохраняет уважение к бывшей жене и благодарна за совместный опыт. Сейчас она сосредоточилась на работе и творчестве.

Интервью с Викторией Обламской: смотрите видео онлайн

