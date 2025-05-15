Від техніки "Рішельє" до "Гранатової лози": найкращі вишиванки у гардеробі Олени Зеленської
- Олена Зеленська віддає перевагу українським брендам, обираючи оригінальні вишиванки, які підкреслюють багатогранність української вишивки.
Серед найкращих вишиванок Зеленської: сорочки від Etnodim, EMBR, Gunia Project, та інші, кожна з яких має унікальний орнамент і техніку виконання.
Кожного року день вишиванки відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 15 травня. З цієї нагоди варто пригадати найкращі образи першої леді у вишиванках, які є родзинкою її гардеробу.
Олена Зеленська віддає перевагу українським брендам і вдягає оригінальні вишиванки, які не просто підкреслюють статусність, а й нагадують про те, якою багатогранною може бути українська вишивка, пише Show24.
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Найкращі вишиванки Олени Зеленської
Колекція Etnodim та центру народної культури "Музей Івана Гончара"
Однією з найгарніших вишиванок, яку вдягала Олена Зеленська, була біла вишита сорочка з зав'язками й широкими рукавами. Перша леді обрала цей образ, коли перебувала у США. Цікаво, що саме такий орнамент притаманний Полтавщині – квітки, зірки та орнамент у вигляді ромбів.
Дизайн Артема Клімчука
У 2021 році президентське подружжя обрало парний образ. Вони одягнули вишиванки світлого кольору, які були оздоблені візерунками, що створені за зразками вишивок з музейних архівів Дніпропетровщини.
Вишиванка EMBR
Перша леді обрала білу вишиванку з комірцем, яка виконана в техніці "Рішельє", коли перебувала з офіційним візитом у Словенії. Дизайнерка, яка створила цю мереживну вишиту сорочку, надихнулась святковими родинними світлинами українців початку XX століття.
Орнамент "Гранатова лоза"
Це, мабуть, одна з найкрасивіших вишиванок у гардеробі першої леді. Золоту вишивку створив український бренд з Івано-Франківська, а сам орнамент символізує добробут.
Вишиванка Gunia Project
У 2023 році перша леді з'явилась у Литві на саміті НАТО у вишуканій вишиванці молочного кольору. Її крій базується на силуеті борщівської сорочки.
Вишита сорочка від бренду Must Have
Ще одна вишиванка, яка прикрашає гардероб Олени Зеленської, є біла вишита сорочка з геометричним орнаментом у чорному кольорі.
Вишита сорочка від бренду Etnodim
Біла вишиванка від цього бренду є справжнім дизайнерським надбанням. Творці поєднали білу вишивку на білому тлі, використали декілька різних технік, які включають ажурне шиття, вирізування і мережку, а також квіткові та геометричні орнаменти.
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