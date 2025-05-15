Від техніки "Рішельє" до "Гранатової лози": найкращі вишиванки у гардеробі Олени Зеленської

Кожного року день вишиванки відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 15 травня. З цієї нагоди варто пригадати найкращі образи першої леді у вишиванках, які є родзинкою її гардеробу.

Олена Зеленська віддає перевагу українським брендам і вдягає оригінальні вишиванки, які не просто підкреслюють статусність, а й нагадують про те, якою багатогранною може бути українська вишивка, пише Show24.

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Найкращі вишиванки Олени Зеленської

Колекція Etnodim та центру народної культури "Музей Івана Гончара"

Однією з найгарніших вишиванок, яку вдягала Олена Зеленська, була біла вишита сорочка з зав'язками й широкими рукавами. Перша леді обрала цей образ, коли перебувала у США. Цікаво, що саме такий орнамент притаманний Полтавщині – квітки, зірки та орнамент у вигляді ромбів.

Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Дизайн Артема Клімчука

У 2021 році президентське подружжя обрало парний образ. Вони одягнули вишиванки світлого кольору, які були оздоблені візерунками, що створені за зразками вишивок з музейних архівів Дніпропетровщини.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з соцмережі X Олени Зеленської

Вишиванка EMBR

Перша леді обрала білу вишиванку з комірцем, яка виконана в техніці "Рішельє", коли перебувала з офіційним візитом у Словенії. Дизайнерка, яка створила цю мереживну вишиту сорочку, надихнулась святковими родинними світлинами українців початку XX століття.

Олена Зеленська у вишитій сорочці / Фото з інстаграму першої леді

Орнамент "Гранатова лоза"

Це, мабуть, одна з найкрасивіших вишиванок у гардеробі першої леді. Золоту вишивку створив український бренд з Івано-Франківська, а сам орнамент символізує добробут.

Вишиванка Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Вишиванка Gunia Project

У 2023 році перша леді з'явилась у Литві на саміті НАТО у вишуканій вишиванці молочного кольору. Її крій базується на силуеті борщівської сорочки.

Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Вишита сорочка від бренду Must Have

Ще одна вишиванка, яка прикрашає гардероб Олени Зеленської, є біла вишита сорочка з геометричним орнаментом у чорному кольорі.

Вишиванка Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Вишита сорочка від бренду Etnodim

Біла вишиванка від цього бренду є справжнім дизайнерським надбанням. Творці поєднали білу вишивку на білому тлі, використали декілька різних технік, які включають ажурне шиття, вирізування і мережку, а також квіткові та геометричні орнаменти.

Олена Зеленська у вишиванці / Фото з інстаграму першої леді

А чи знали ви, що костюми учасників гурту Ziferblat підібрані відповідно до вподобань музикантів та їхніх номерів, а спільним елементом є серце, що символізує незламність духу.

