Українська акторка шокувала зізнанням, що записала відеозаповіт, коли перебувала в окупації

Віталіна Біблів, яка є зіркою серіалу "Будиночок на щастя", зізналась, що коли понад 30 днів перебувала під російською окупацією на Київщині, то готова була зустрітись зі смертю. Вона навіть записала відеозаповіт.

Віталіна 33 дні перебувала в окупації. Тоді вона з усією серйозністю прощалась з життям, адже страх був на максимумі, а умови були просто нестерпні, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Акторка чесно зізналась, що коли страх брав гору над раціональністю, то вона думала про те, що може померти від рук російських окупантів. Тоді Віталіна вирішила записати відеозаповіт, де розповіла у що її потрібно одягнути, як треба поводитись на прощанні й також висловила свої почуття до найближчих людей.

За її словами, церемонія повинна бути щасливою, а не сумною. Одягти акторку мали в жовтий костюм. Біблів стверджує, що до своєї смерті ставиться спокійно, але її більше хвилюють близькі люди.

Абсолютно спокійно ставлюся до своєї смерті. У мене більше страху за кохану людину, батьків, родичів, хрещеників, яких 11 – за них хвилююся. Після того, як казали, що "звільнили Київську область", я записувала прощальне відео. Я казала, що "у нас відбувається такий п*зд*ць, але раптом що – одягти мене в жовтий костюм, не плакати та ввімкнути веселу музику, хохотати",

– розповіла акторка.

Крім того, під час повномасштабної війни зірка серіалу "Будиночок на щастя" вийшла заміж, однак вирішила приховати цю новину від зайвих вух і очей.