Олександр навчався в Харківському національному університеті внутрішніх справ на кафедрі правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки. Про це повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм Терена.

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Головний герой "Холостяка-13" поділився, що півтора року тому вступив до університету в Харкові. Чоловік довго думав, чи варто було це робити, але згодом зрозумів, що вища освіта є дуже важливою в сучасному світі. Так, Олександр обрав для себе спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування".

За словами Терена, він захистив магістерську роботу на тему "Бюджетний контроль як інструмент фінансового менеджменту".

Олександр Терен здобув другу вищу освіту / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Терен опанував професії інженер-технолога харчової промисловості та графічного дизайнера.

Також ветеран війни зізнався, що тепер думає про здобуття третьої освіти. Зокрема, цікавиться професією юриста.

Чат GPT сказав, що юридична сфера актуальна, але перенасичена. Проте, враховуючи мою зацікавленість в захисті прав ветеранів та людей з інвалідністю, це буде помічним,

– зазначив Олександр.

Терен про бажання здобути третю освіту / Скриншот з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що нещодавно переможниця "Холостяка" відреагувала на слова Олени Мандзюк про її "фіктивні" стосунки з Тереном. Інна Бєлєнь назвала висловлювання блогерки "вигаданою історією" і "фантазіями".