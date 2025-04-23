Александр учился в Харьковском национальном университете внутренних дел на кафедре правового обеспечения предпринимательской деятельности и финансовой безопасности. Об этом сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм Терена.

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Главный герой "Холостяка-13" поделился, что полтора года назад поступил в университет в Харькове. Мужчина долго думал, стоило ли это делать, но впоследствии понял, что высшее образование очень важно в современном мире. Так, Александр выбрал для себя специальность "Финансы, банковское дело и страхование".

По словам Терена, он защитил магистерскую работу на тему "Бюджетный контроль как инструмент финансового менеджмента".

Александр Терен получил второе высшее образование / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что, что Терен овладел профессиями инженер-технолога пищевой промышленности и графического дизайнера.

Также ветеран войны признался, что теперь думает о получении третьего образования. В частности, интересуется профессией юриста.

Чат GPT сказал, что юридическая сфера актуальна, но перенасыщена. Однако, учитывая мою заинтересованность в защите прав ветеранов и людей с инвалидностью, это будет полезным,

– отметил Александр.

Терен о желании получить третье образование / Скриншот из инстаграм-сторис

Стоит отметить, что недавно победительница "Холостяка" отреагировала на слова Елены Мандзюк о ее "фиктивных" отношениях с Тереном. Инна Белень назвала высказывания блогера "вымышленной историей" и "фантазиями".