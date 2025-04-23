Виталина 33 дня находилась в оккупации. Тогда она со всей серьезностью прощалась с жизнью, ведь страх был на максимуме, а условия были просто невыносимые, пишет Show24 со ссылкой на интервью Маши Ефросининой.

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Актриса честно призналась, что когда страх брал верх над рациональностью, то она думала о том, что может умереть от рук российских оккупантов. Тогда Виталина решила записать видеозавещание, где рассказала во что ее нужно одеть, как надо вести себя на прощании и также выразила свои чувства к близким людям.

По ее словам, церемония должна быть счастливой, а не грустной. Одеть актрису должны были в желтый костюм. Библив утверждает, что к своей смерти относится спокойно, но ее больше волнуют близкие люди.

Абсолютно спокойно отношусь к своей смерти. У меня больше страха за любимого человека, родителей, родственников, крестников, которых 11 – за них волнуюсь. После того как говорили, что "освободили Киевскую область", я записывала прощальное видео. Я говорила, что "у нас происходит такой п*зд*ц, но вдруг что – одеть меня в желтый костюм, не плакать и включить веселую музыку, хохотать",

– рассказала актриса.

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