44–річна українська акторка таємно вийшла заміж

Зірка українського серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів зізналася про серйозні зміни в особистому житті. Акторка вийшла заміж за коханого чоловіка.

Це сталося під час повномасштабного вторгнення, повідомляє Show24 з посиланням на проєкт "Екзамен" Маші Єфросиніної. Втім, Віталіна вирішила залишити деталі заміжжя в таємниці.

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За словами Біблів, вона перебуває у щасливих стосунках зі своїм обранцем. Жінка нічого не приховує від свого чоловіка та радіє, що має можливість поговорити з ним про все.

Сімейне – це тільки моє. Я так це все бережу! Ми з моїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів і я вважаю, що це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все,

– зауважила Віталіна.

Однак акторка не захотіла розкривати особистість свого обранця та ділитися подробицями перебігу весілля. Зірка оберігатиме все, що стосується її родини, тому не розповідатиме багато про особисте життя.

Віталіна Біблів про особисте життя: дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! Навесні 2024 року зірка з'явилася на прем'єрі фільму "Крашанка". На руці Біблів помітили каблучку, схожу на обручку. Втім, акторка зазначила, що не хоче публічно розмовляти про особисте життя. Натомість чутки про заміжжя вона не стала ані підтверджувати, ані спростовувати.

Нагадаємо, що днями син Дмитра Коляденка, Пилип, розповів про своє таємне весілля. Він одружився понад три роки тому під час пандемії COVID-19. Артист поділився, що вони з коханою хочуть дітей, але не найближчим часом.