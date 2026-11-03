Як зараз виглядають дорослі діти Віталія Кличка та чим вони займаються за кордоном

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, чим займаються їхні дорослі діти. Старший син Єгор працює у сфері бізнесу, донька Єлизавета вивчає психологію, а молодший Максим грає в баскетбол за збірну України.

В інтерв’ю OBOZ.UA Єгорова розповіла, що сини й донька росли разом. Вона хотіла, щоб і в дорослому житті вони могли розраховувати одне на одного.

У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні – три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв'язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, проте залишаються дуже близькими,

– поділилася Наталія.

Наталія Єгорова з дітьми / фото natalia_yegorova

Старшому синові Єгору 26 років. За словами мами, він обрав бізнес і зараз працює у трейдинговій компанії.

Наталія Єгорова з донькою / фото natalia_yegorova

Його сестрі Єлизаветі незабаром виповниться 24 роки.

Вона вивчає психологію, і я більш ніж упевнена, що стане неймовірною фахівчинею,

– сказала Єгорова про доньку.

Наталія Єгорова з донькою / фото natalia_yegorova

21-річний Максим пов’язав життя зі спортом. Як розповіла Наталія, він грає в баскетбол за команду американського університету, а також за збірну України.

Наталія Єгорова з Максимом / фото natalia_yegorova

Максим Кличко в клубі / фото tati_bin

А от на запитання, хто з дітей характером більше схожий на неї, а хто – на батька, Єгоровій було складно відповісти.

Щодо того, хто більше схожий на мене, а хто – на Віталія, мені складно так розділяти. У кожному з них є щось і від мами, і від тата, але водночас кожен – абсолютно окрема особистість,

– сказала Єгорова про характери синів і доньки.

Віталій Кличко з братом та двома дітьми / фото klitschko

Говорять у родині й про війну. Для Наталії важливо, щоб діти розуміли, що відбувається в Україні, і водночас могли планувати власне майбутнє.

Звичайно, ми говоримо про Україну і про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його і мріяти про майбутнє,

– пояснила Єгорова.

До речі, нещодавно Наталія Єгорова приїхала в Україну і показала, як провела час із 97-річною бабусею.



