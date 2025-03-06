Народження первістка, конфлікт з Кондратюком і служба в ЗСУ: де зараз Віталій Козловський

Сьогодні, 6 березня, український співак і військовий, Віталій Козловський святкує день народження. Артисту виповнилось 40 років. За час своєї кар'єри він пережив чимало злетів і падінь, наживши собі й критиків, і прихильників.

Співак народився у Львові. З самого дитинства займався танцями, а пізніше став учасником модерн-балету "Життя". У 2002 році вступив до Львівського національного університету ім. І. Франка на факультет журналістики. Як складалась зіркова кар'єра, що відомо про конфлікт з експродюсером Кондратюком і де Козловський зараз, читайте в матеріалі Show24.

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"Караоке на Майдані" та програма "Шанс"

У тому ж році артист переміг на шоу "Караоке на Майдані".

Віталій Козловський на проєкті "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Тоді виконавець став учасником програми "Шанс", де здобув перемогу з піснею "Чорнобривці".

Віталій Козловський на проєкті "Шанс": дивіться відео онлайн

З того часу артист почав співпрацювати з Ігорем Кондратюком. Через два роки був учасником "Нової хвилі", а у 2006 – навіть став призером шоу "Танці з зірками".

Віталій Козловський у 2006 році / Фото з інстаграму артиста

Цікаво, що особливий стиль Віталія, який характеризувався довгим волоссям і борідкою, вирізняв його серед інших знаменитостей.

У 2010 році Козловський пробувався на Нацвідборі, однак перемоги так і не здобув. Співак співпрацював з Ігорем Кондратюком упродовж 10 років, а тоді вирішив працювати самостійно. Ба більше, виконавець також пробував себе у продюсерстві, а його першим проєктом була співачка Юлія Думанська.

У 2017 – артист знову пробує сили в Нацвідборі, але зіштовхується з програшем.

Конфлікт з Ігорем Кондратюком

За час співпраці з продюсером, у світ вийшло чимало хітів: "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаєш" та інші. Однак варто зазначити, що авторські права на ці треки належать Ігорю Кондратюку, а саме – "Українській музичній видавничій групі".

У 2012 році Віталій розірвав контракт, а відповідно до його умов, артист не мав права виконувати пісні. Артист порушив цю умову договору, через що на нього подали до суду. Сьогодні Козловський має виплатити Кондратюку чималу суму грошей.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / Фото "ТСН"

Два роки тому екснаставник артиста заявив, що не збирається пробачати борг Віталію навіть попри те, що співака мобілізували.

Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя, він свідомо порушував закон,

– заявляв Ігор Кондратюк.

Згодом стало відомо, що військова частина, в якій служить Віталій Козловський, відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень – на користь Кондратюка і на штраф у держбюджет. У серпні 2024 року, за словами продюсера, виконавець винен йому ще 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Служба в ЗСУ

Співак вступив до лав ЗСУ у червні 2023 року та служив у різних військових частинах. Спершу він долучився до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та служив на Донбасі. У середині жовтня Віталій повідомив, що його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Згодом він став служити в Національному президентському оркестрі на посаді водія.

Віталій Козловський у ЗСУ / Фото з інстаграму артиста

Козловський згадував, що одного разу ледь не загинув на фронті. Це сталося наприкінці листопада 2023 року, коли їхні з побратимами позиції обстрілювали окупанти протягом 3 годин.

Навесні минулого року співака перевели у 22 окрему механізовану бригаду, де він продовжує службу, виконуючи завдання забезпечення бригади та патронат.

Це сильна бойова бригада: бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. А ще на її плечах дуже ризикована і складна операція – бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курськ. Багато роботи, багато потреб,

– розповів виконавець.

Особисте життя

У березні 2024 року Віталій поділився радісною звісткою: він одружився. Це був тихий розпис, про який навіть не знали найближчі люди.

Пара розписалась наприкінці грудня 2023 року.

Ми нікому нічого не сказали й поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу скасували. З РАЦСу почали телефонувати й ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні,

– розповіла дружина артиста.

Після цього молодята влаштували святковий сніданок, а потім вирушили обирати обручки.

Приїхали, а тут знову тривога. І поки дочекалися, коли її скасують, і вибрали, було вже темно. Тільки тоді фото відправили рідним і повідомили новину,

– пригадала Бакуменко.

Завершився цей особливий день святковою вечерею з друзями.

Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

У 2024 році подружжя стало батьками. Віталій був присутній на пологах. Чоловік зізнавався, що не дуже цього хотів, проте згодом зрозумів, що це було правильним рішенням. Батьки назвали хлопчика Оскаром.

Син Віталія Козловського / Фото з інстаграму артиста

На початку червня минулого року подружжя охрестило свого сина у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Хрещеними батьками Оскара стали: Юла, дружина Анатолія Анатоліча, та продюсер Андрій Ігнатченко.

Де зараз Віталій Козловський

Як відомо, артист продовжує нести військову службу. Козловський запевняв, що жодних привілеїв у нього немає, він служить на рівні з іншими. Час від часу артист ділиться милим сімейним контентом, а деколи навіть виступає з концертами.