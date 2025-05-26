Більше не в президентському оркестрі: Козловський розсекретив, де зараз служить і чим займається

Ці подробиці Віталій розказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Артист з весни минулого року проходить службу у складі 22-ї окремої механізованої бригади, де займається патронатною діяльністю, допомагає родинам загиблих і зниклих безвісти воїнів, а також організовує збори на потреби свого підрозділу.

На службі я просив у людей допомоги й підтримки, а сьогодні я цю допомогу і підтримку надаю у повному обсязі. Я дуже радий, що сьогодні маю можливість займатися своєю справою і, не принижуючись, заробляти кошти на армію і закривати будь-які потреби. Я себе завжди знецінював у своїй професії. Тому я дуже вдячний усім командирам і всім обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатися своєю справою, яка допомагає в цей час мати якусь внутрішню сатисфакцію моєї душі й моїх потреб,

– розповів співак.