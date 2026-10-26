Весь у батька: Козловський похизувався музичним талантом сина Оскара

Віталій Козловський розповів, що його син Оскар захоплюється музикою та влаштовує домашні виступи. Хлопчик має власний мікрофон і слухає пісні батька. Співак також пояснив, як ставиться до можливої музичної кар'єри сина.

Про родинні концерти та майбутнє Оскара артист поговорив в інтерв'ю Blik.ua. Разом із дружиною Юлією Бакуменко він виховує хлопчика, якому ще немає трьох років.

За словами Козловського, син уже добре знайомий із його творчістю. Серед пісень, які слухає Оскар, – "Краса та розлука" й "Пінаколада". А свої перші виступи хлопчик присвячує бабусям.

Так, він для бабусь концерти влаштовує. У нього є свій мікрофон. Він стає біля стійки й співає,

– розповів Віталій.

Оскар уже з'являвся з батьком і на сцені столичного Палацу "Україна". Однак співак не планує наперед визначати його професію. На запитання, чи хотів би він згодом побачити сина на талант-шоу, Козловський відповів, що підтримає його власний вибір.

Я буду завжди його підтримувати в усіх його починаннях. Якщо він захоче співати, хай співає. Захоче займатися спортом, хай буде спортсменом. Це буде його шлях,

– наголосив артист.

Водночас Віталій переконаний, що батьківські знайомства не можуть забезпечити дитині успішну кар'єру. На його думку, багато залежить від бажання самої людини та її захоплення справою. Глядачі ж відчувають, наскільки виконавець щирий.

Я вважаю, що неможливо зробити людину успішною лише тому, що ти маєш якісь зв'язки й можеш її кудись проштовхнути. Це залежить від самої людини, від її енергії, від того, наскільки вона цим горить,

– пояснив Козловський.

Співак пригадав, що сам виріс у родині, далекій від музики. Якщо Оскар із часом захоче розвивати своє захоплення співом, батько готовий допомагати, однак остаточний вибір залишає за сином.

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