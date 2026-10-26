Весь в отца: Козловский продемонстрировал музыкальный талант своего сына Оскара

О семейных концертах и будущем Оскара артист рассказал в интервью Blik.ua. Вместе с женой Юлией Бакуменко он воспитывает мальчика, которому еще нет трех лет.

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По словам Козловского, сын уже хорошо знаком с его творчеством. Среди песен, которые слушает Оскар, – "Краса та розлука" и "Пинаколада". А свои первые выступления мальчик посвящает бабушкам.

Так, он устраивает для бабушек концерты. У него есть свой микрофон. Он встает у стойки и поет– рассказал Виталий.

Оскар уже выступал с отцом на сцене столичного Дворца "Украина". Однако певец не планирует заранее определять его профессию. На вопрос, хотел бы он впоследствии увидеть сына на шоу талантов, Козловский ответил, что поддержит его собственный выбор.

Я всегда буду поддерживать его во всех его начинаниях. Если он захочет петь, пусть поет. Захочет заниматься спортом, пусть будет спортсменом. Это будет его путь– подчеркнул артист.

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В то же время Виталий убежден, что родительские связи не могут обеспечить ребенку успешную карьеру. По его мнению, многое зависит от желания самого человека и его увлеченности делом. Зрители же чувствуют, насколько исполнитель искренен.

Я считаю, что невозможно сделать человека успешным только потому, что у тебя есть какие-то связи и ты можешь его куда-то протащить. Это зависит от самого человека, от его энергии, от того, насколько он этим увлечен– пояснил Козловский.

Певец вспомнил, что сам вырос в семье, далекой от музыки. Если Оскар со временем захочет развивать свое увлечение пением, отец готов помогать, однако окончательный выбор оставляет за сыном.

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