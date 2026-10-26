Весь у батька: Козловський похизувався музичним талантом сина Оскара

Віталій Козловський з сином / фото з інстаграму
Віталій Козловський розповів, що його син Оскар захоплюється музикою та влаштовує домашні виступи. Хлопчик має власний мікрофон і слухає пісні батька. Співак також пояснив, як ставиться до можливої музичної кар'єри сина.
Про родинні концерти та майбутнє Оскара артист поговорив в інтерв'ю Blik.ua. Разом із дружиною Юлією Бакуменко він виховує хлопчика, якому ще немає трьох років.
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За словами Козловського, син уже добре знайомий із його творчістю. Серед пісень, які слухає Оскар, – "Краса та розлука" й "Пінаколада". А свої перші виступи хлопчик присвячує бабусям.
Так, він для бабусь концерти влаштовує. У нього є свій мікрофон. Він стає біля стійки й співає
Оскар уже з'являвся з батьком і на сцені столичного Палацу "Україна". Однак співак не планує наперед визначати його професію. На запитання, чи хотів би він згодом побачити сина на талант-шоу, Козловський відповів, що підтримає його власний вибір.
Я буду завжди його підтримувати в усіх його починаннях. Якщо він захоче співати, хай співає. Захоче займатися спортом, хай буде спортсменом. Це буде його шлях
Водночас Віталій переконаний, що батьківські знайомства не можуть забезпечити дитині успішну кар'єру. На його думку, багато залежить від бажання самої людини та її захоплення справою. Глядачі ж відчувають, наскільки виконавець щирий.
Я вважаю, що неможливо зробити людину успішною лише тому, що ти маєш якісь зв'язки й можеш її кудись проштовхнути. Це залежить від самої людини, від її енергії, від того, наскільки вона цим горить
Співак пригадав, що сам виріс у родині, далекій від музики. Якщо Оскар із часом захоче розвивати своє захоплення співом, батько готовий допомагати, однак остаточний вибір залишає за сином.
А тим часом Інна Мірошниченко показала, як за три роки змінилася її названа донька, якій виповнилося 11 років.
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