Мільйонний борг погашено: Кондратюк і Козловський нарешті помирилися
- Ігор Кондратюк передав Віталію Козловському права на пісні після погашення боргу співаком.
- Конфлікт між Козловським та Кондратюком тривав з 2012 року через розірвання контракту та судові процеси.
Ігор Кондратюк офіційно передав Віталію Козловському права на пісні, що були створені під час їхньої співпраці. Річ у тім, що співак погасив мільйонний борг перед колишнім продюсером.
Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Ігоря Кондратюка.
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Про завершення багаторічного конфлікту між Козловським та продюсером стало відомо 6 травня.
Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито,
– зазначив Кондратюк у соцмережах.
Сам Віталій Козловський відреагував на подію емоційним постом про "звільнення від Кондратюка". Співак підкреслив, що тепер усі старі композиції належать йому та анонсував повернення до творчості.
Нагадаємо, конфлікт між артистом і продюсером тривав із 2012 року, коли Козловський одностороннім рішенням розірвав контракт із Кондратюком. Згідно з умовами договору, після цього співак втрачав право на виконання пісень, написаних під час роботи з продюсером. Проте Козловський продовжував виконувати ці треки на деяких концертах, що призвело до серії судових позовів за порушення авторських прав, які Віталій програв.
У 2022 році Козловський заявив, що має заборгованість перед колишнім продюсером у розмірі 300 тисяч доларів. Після вступу виконавця до лав ЗСУ, за рішенням суду, з його військової зарплатні відправлялася п'ята частина для погашення боргу перед Кондратюком. Тепер же Козловський виплатив продюсеру всі кошти.