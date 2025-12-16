Козловський сказав, хто йому допоміг закрити борг перед Кондратюком

Віталій Козловський розповів, як вирішив віддати борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Співак також зізнався, хто допоміг йому зібрати необхідну суму.

Подробицями Козловський поділився у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

До речі Козловський назвав Кондратюка "старим очкариком": продюсер уперше відреагував

Віталій Козловський пригадав, що 5 березня, напередодні свого 40-річчя, вийшов з дому і сказав дружині, що повернеться через пів години. Він викинув сміття, купив каву і пішов прогулятися набережною. Тоді співак уперше зателефонував юристу Ігоря Кондратюка, з яким бачився лише на судах, щоб закрити питання з боргом.

Він офігів: "Віталій, це ви? Це точно ви?" Це була перша розмова. Я сказав: "Сформуймо всі деталі того, як це питання вирішити. Скільки це може мені коштувати?" Довго ми формували, торгувалися за ціни. Це для мене була абсолютно непід'ємна сума на той час,

– зізнався Козловський.

Артист звертався за допомогою до знайомих, аби вони позичили гроші, але майже всі відмовили. При тому, що Віталій обіцяв повернути кошти. Козловський не розсекретив суму, яку мав віддати Кондратюку, але поділився, що вона не перевищує 200 тисяч доларів.

Я продав батьківську квартиру, і цих грошей не вистачало. Це не всі гроші, це лише частина. Мені допоміг кум. Уже потім, коли ми все вирішили, я повернув куму борги,

– пригадав співак.

Віталій зазначив, що за місяць віддав борг колишньому продюсеру.

Віталій Козловський у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Що відомо про борг Віталія Козловського?