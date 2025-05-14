Повернення хіта: Віталій Козловський випустив "Пінаколаду" українською після 13 років мовчання

Після тривалих суперечок з колишнім наставником Ігорем Кондратюком, Віталій Козловський закрив борги та повернув права на свої пісні. Він презентував свій старий хіт "Пінаколада", перекладений на українську мову.

Хіт "Пінаколада" повернувся після 13 років мовчання та очікування з боку фанів. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Віталія Козловського.

До слова "Пісня закритого кредиту і нового життя": мережа жартує про "Піна Коладу" Віталія Козловського

6 травня стало важливим днем для музиканта – тоді він закрив усі судові справи. Вже наступного дня артист виступив з "Пінаколадою" на великій сцені, що спровокувало справжній вибух у мережі.

Тепер пісня знову доступна для всіх – її можна прослухати на офіційних стримінгових майданчиках. Вона вже посідає топові позиції у музичних чартах.

Це не просто пісня. Це не просто етап у моєму житті. Це історія про незламність, про боротьбу за себе, про віру у своє, навіть коли здається, що все проти тебе. Це про те, що в кінці кожного тунелю є світло. Що правда завжди перемагає. Що потрібно вистояти, витримати, щоб знову мати змогу співати на повний голос. І що жоден контракт, жодна заборона не здатні заглушити музику, яка йде з серця,

– поділився Віталій Козловський.

Автори композиції – Геннадій Крупник та Марина Курсанова – створили трек, що повернувся ще потужнішим через роки. Текст українською мовою написав Роман Діхтяр.

Як "Пінаколада" полонила мережу