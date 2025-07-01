Послання до старого очкарика, – Козловський різко згадав про Кондратюка після примирення

Віталій Козловський перед релізом нової пісні знову висловився про колишнього продюсера. Співак пригадав про їхній конфлікт та звернувся до Кондратюка з "посланням".

Віталій Козловський провів прямий ефір у тіктоці, пише Show 24. На ньому він представив шанувальникам свою нову композицію "Мала змогла", офіційна прем'єра якої відбулась 16 липня.

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Артист увімкнув шанувальникам новий трек та підспівував. Та в якийсь момент змінив слова у пісні.

Ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг. Це послання до старого очкарика,

– сказав Віталій Козловський.

Фани зрозуміли, що співак згадує його конфлікт з Ігорем Кондратюком. "Малий зміг", – цими словами Козловський натякнув на момент, коли йому вдалося виплатити борги та викупити права на свої пісні.

Уривок з прямого ефіру Віталія Козловського: відео

Додамо, Віталій Козловський написав трек "Мала змогла" ще у 2024 році. Але він постійно відкладав прем'єру через службу в армії, переїзд, особисті труднощі та сумніви. Це пісня про жінку, яка наважується на важливий крок попри страх.

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