Віталій Козловський переспівав "Піна Коладу" українською та востаннє звернувся до Кондратюка

Віталій Козловський сплатив борги Ігорю Кондратюку – тепер права на пісні належать артистові. Після цього співак вперше за довгий час виступив на сцені зі своїм хітом "Піна Колада".

Віталій Козловський став учасником благодійного шоу "Нашебачення 2". Про це пише Show 24 з посиланням на відео трансляції конкурсу.

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Співак перевтілився у власний образ з нульових, коли він виступав з довгим волоссям. Віталій Козловський переспівав свій старий хіт "Піна Колада", але тепер трек зазвучав українською мовою.

Зі сцени благодійного шоу, після свого виступу, артист закликав продовжувати боротися попри все. Також він публічно звернувся до колишнього наставника Ігоря Кондратюка.

За свою свободу потрібно боротися. Боріться – поборете. Наша країна зараз бореться. Нарешті – всі мої пісні тепер мої. Це тільки початок. Ще хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігорю, дякую вам. І до побачення,

– сказав Віталій Козловський.

Віталій Козловський – "Піна Колада": відео

Ворожнеча між Козловським і Кондратюком припинилась

Віталій Козловський після перемоги у шоу "Шанс" почав співпрацювати з продюсером Ігорем Кондратюком. Після 10 років спільної роботи їхні шляхи розійшлись. Але Віталій виконував свої хіти на концертах попри заборони, через що Кондратюк подав позов до суду за порушення авторських прав.

Судове рішення постановило, що Віталій Козловський має виплатити колишньому наставнику 3 мільйони гривень. 7 травня стало відомо, що борги сплачено. Ігор Кондратюк офіційно передав права на пісні експідопічному.